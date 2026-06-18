El PP de Piera reclama 6 milions per a una comissaria dels Mossos d'Esquadra
La formació també demana que els pressupostos de la Generalitat incloguin inversions en mobilitat, equipaments esportius i millores sanitàries al municipi
Regió7
El Partit Popular de Piera ha reclamat al Govern de la Generalitat que inclogui en els pressupostos de 2026 una partida de 6 milions d’euros per a la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al municipi. La proposta, defensada pel president local del partit, Erik Gutiérrez, planteja que el nou equipament doni servei al conjunt del sud de l’Anoia i reforci la seguretat a la zona.
Gutiérrez ha assegurat que es tracta d’una infraestructura necessària per al territori i ha instat el Govern a concretar amb recursos econòmics els compromisos anunciats. En aquest sentit, ha recordat que la proposta ja es va debatre a la Comissió d’Interior del Parlament i ha demanat als grups polítics que es posicionin a favor de la seva inclusió als comptes de l’any vinent. El dirigent popular també s’ha mostrat crític amb la proposta de l’Ajuntament de Piera de compartir dependències entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. Segons ha afirmat, aquesta opció no garantiria l’increment d’efectius que, al seu parer, necessita la comarca, i ha defensat la construcció d’una comissaria amb plena capacitat operativa. Més enllà de l’àmbit de la seguretat, el PP ha presentat un conjunt de demandes perquè siguin incorporades als pressupostos de la Generalitat.
Entre les actuacions proposades hi ha una partida de 600.000 euros per redactar el projecte d’una rotonda a la B-224, a l’entrada de Can Mas; una altra de 600.000 euros per a la instal·lació d’un semàfor a demanda a Can Bonastre, i 600.000 euros més per al projecte de desdoblament de la B-224 entre Sant Esteve Sesrovires i Piera. La formació també reclama 600.000 euros per redactar el projecte d’un nou camp de futbol al municipi i una inversió d’1 milió d’euros per dotar el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Piera d’un servei de radiologia. Segons el PP, aquestes actuacions responen a necessitats prioritàries del municipi i haurien de formar part dels pròxims comptes de la Generalitat.
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