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El funeral per Isabel Enrich Ferran, la dona atropellada dijous a Igualada, es farà demà a la tarda

La dona va morir després de ser atropellada per un camió al mig d'Igualada

El punt on el camió va entrar en direcció prohibida i de seguida va atropellar la víctima

El punt on el camió va entrar en direcció prohibida i de seguida va atropellar la víctima / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

La basílica de Santa Maria d'Igualada acollirà aquest dissabte el funeral per Isabel Enrich Ferran, la dona que dijous al migdia va morir atropellada al centre d'Igualada. La cerimònia serà a les 15.30 hores, i posteriorment serà incinerada.

Isabel Enrich Ferran, de 85 anys, va perdre la vida dijous al migdia, després de ser atropellada per un camió de gran tonatge que va entrar per una zona prohibida, a la rambla de Sant Isidre per un accés on només pot accedir l'autobús, segons van indicar fonts municipals.

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Era poc després d'un quart d'una del migdia quan el camió va accedir a aquesta via, reservada principalment per als vianants. El tràiler amb semiremolc de lona corredissa, de gran tonatge, va atropellar la dona que travessava per un pas de vianants prop d'una parada del bus urbà. La dona, veïna d'Igualada i nascuda el 1940, va quedar sota el camió, i malgrat les tasques de reanimació, no va ser possible salvar-li la vida. A hores d'ara s'investiga el motiu pel qual el camioner va entrar per aquesta zona, segurament perdut, i possiblement seguint un autobús mentre buscava la seva ruta. Totes les hipòtesis estan obertes en la investigació que porta la Policia Local d'Igualada.

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