L’Hospital Universitari d’Igualada supera l’objectiu de la campanya Planta Salut amb més de 113.000 euros recaptats
La iniciativa supera en més de 28.000 euros l’objectiu inicial i farà realitat un nou espai terapèutic per a les persones grans ingressades
Regió7
L’Hospital Universitari d’Igualada aconsegueix recaptar més de 113.000 euros per la campanya de mecenatge “Planta salut: ajuda’ns a construir un hort terapèutic per a les persones grans de l’Hospital Universitari d’Igualada”. L’objectiu inicial era poder arribar a la fita de 85.000 euros i gràcies als més de 200 donants individuals, una trentena d’empreses i set iniciatives solidàries, s’ha superat i es podrà fer realitat la iniciativa.
La campanya de mecenatge
Les estades llargues en entorns tancats poden comportar deteriorament funcional i cognitiu, aïllament social i afectació emocional. Per tal de donar resposta a l’impacte de l’hospitalització prolongada, el Consorci Sanitari de l’Anoia va iniciar la campanya el 4 de novembre de 2025.
En total s’han recaptat 113.314,28 euros i diverses aportacions en espècie que permetran transformar la terrassa de la Unitat de Recaptació Funcional en un hort i jardí terapèutic per a les persones ingressades.
Durant els set mesos s’han registrat 200 donacions particulars, 32 col·laboracions d’empreses i entitats i set iniciatives solidàries. El projecte també ha comptat amb el suport de la Fundació “La Caixa”, que ha aportat 28.856 euros a través de la Convocatòria de Projectes Socials 2025.
“Volem que sigui exemplar per altres institucions” declara el gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera i afegeix “És necessari trencar amb una dinàmica i activar la vida dins l’hospital”.
Com serà l’espai?
El projecte Planta Salut ocuparà prop de 100 m² de la terrassa de la planta 2 de l'Hospital Universitari d'Igualada, un espai de gairebé 200 m² actualment infrautilitzats. El nou jardí terapèutic combinarà natura, confort i funcionalitat assistencial, amb horts urbans accessibles, un jardí vertical, zones verdes, espais de trobada i àrees adaptables per a activitats terapèutiques grupals.
L'objectiu és integrar la natura dins del procés assistencial i oferir a les persones ingressades un entorn viu, amable i humanitzat que contribueixi al seu benestar físic, emocional i social.
"Tots els pacients podran accedir a l'espai amb les famílies. Podran gaudir d'un contacte social millorant el seu benestar" explica la terapeuta ocupacional de l'Hospital Universitari d'Igualada, Cèlia Lumbreras.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, comentava de la iniciativa que aquesta és la seva funció com a servidors públics i que és molt positiu que un espai dur com la terrassa es converteixi en un de verd.
La recerca científica demostra que el contacte amb la natura contribueix a reduir l'estrès, millorar l'estat d'ànim i afavorir la recuperació física i cognitiva. En aquest sentit, Planta salut vol convertir la natura en una aliada per millorar la qualitat de vida de les persones hospitalitzades.
Es preveu que les obres comencin l'octubre de 2026 i finalitzin durant el primer trimestre de 2027.
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