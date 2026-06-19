La Pobla de Claramunt impulsa la modernització del camp de futbol Pas Blau amb una inversió de 245.000 euros
Les actuacions, ja iniciades, tenen la substitució de la gespa artificial i la renovació del reg per garantir unes millors condicions per a la pràctica esportiva
Ruben Costa
A causa de l’estat de desgast que presentava el Camp de Futbol Municipal Pas Blau, l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha impulsat una actuació de millora de les instal·lacions amb una inversió de 245.000 euros, finançada íntegrament amb fons propis. L’objectiu d’aquest projecte és adequar l’equipament a les necessitats actuals dels usuaris i garantir unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva.
Les obres, que ja s’han iniciat, contemplen la renovació completa de la gespa artificial del terreny de joc. L’actual superfície havia arribat al final de la seva vida útil i presentava un elevat grau de deteriorament, fet que feia necessària la seva substitució. Per aquest motiu, es retirarà la gespa existent i s’instal·larà una de nova generació, que oferirà més seguretat, confort i prestacions als esportistes que utilitzen habitualment les instal·lacions. La intervenció també inclou la modernització del sistema de reg. En aquest sentit, els actuals canons elevats seran substituïts per aspersors emergents, una solució més eficient i adaptada als estàndards actuals. A més, es dotarà l’equipament d’un sistema clorador i regulador del pH amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua i optimitzar-ne el manteniment.
L’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, ha destacat la importància d’aquesta inversió per al municipi i per al conjunt de la comunitat esportiva. Segons ha explicat, “amb aquesta inversió disposarem d’un equipament adaptat a les necessitats actuals del futbol base i amateur”. Mabras també ha remarcat que aquesta actuació “reafirma el compromís d’aquest govern amb la promoció de l’esport i el manteniment d’unes instal·lacions adequades per a la pràctica esportiva”, tot subratllant la voluntat del consistori de continuar millorant els equipaments municipals i fomentant l’activitat física entre la ciutadania.
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