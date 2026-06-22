Detenen un home i una dona a Igualada per sostreure una targeta de crèdit i fer-ne extraccions fraudulentes
Haurien enganyat a dona i, en poca estona, van fer tres extraccions per un import total de 2.000 euros
Els Mossos d’Esquadra d’Igualada van detenir, el passat 17 de juny, un home i una dona de 48 i 50 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt i un delicte d’estafa bancària. Els fets van succeir el passat 20 de maig, cap a les set de la tarda, quan una dona de 85 anys va ser víctima d’un furt en un caixer automàtic d’Igualada. En el moment que va introduir la targeta de crèdit i va marcar el número PIN, un home i una dona situats al caixer del costat li van manifestar que el dispositiu s’havia quedat la targeta i que a ells també els havia passat. Tot seguit, li van dir que no hi podia fer res i li van recomanar que tornés l’endemà a l’entitat bancària.
Quan la víctima es va adreçar a l’entitat per recuperar la targeta, la van informar que el caixer no n’havia retingut cap. En aquell moment, es va adonar que s’havien fet tres extraccions de diners del seu compte, per un import total de 2.000 euros.
Arran dels fets, els mossos van obrir una investigació i van esbrinar que els autors havien distret la víctima fent-li creure que el caixer havia retingut la targeta, quan en realitat van aprofitar el moment de distracció per sostreure-li. A més, mentre la dona introduïa el PIN, els sospitosos observaven l’operació des del caixer del costat. D’aquesta manera, amb la targeta i el codi, van poder fer extraccions de diners en diferents entitats.
Els investigadors també van determinar que, abans d’aquest fet, els autors ja havien intentat una acció similar amb un altre usuari, sense èxit. Finalment, el 17 de juny, els mossos van localitzar i detenir a Salou els presumptes autors, que l’endemà van passar a disposició judicial.
Consells per evitar ser víctima d’aquest tipus d’estafa o de fets similars
Els Mossos aconsellen com evitar aquest tipus de fets quan es vagi a un caixer automàtic o a una entitat bancària. Són consells bàsics com:
- Eviteu anotar el número secret (PIN) a la llibreta o la targeta.
- Sempre que sigui possible, utilitzeu caixers situats a l’interior d’oficines i amb accés restringit. En qualsevol cas, no permeteu que ningú s’apropi massa mentre opereu.
- Quan introduïu el PIN, assegureu-vos que ningú us observa i tapeu el teclat amb la mà.
- Si teniu qualsevol incidència durant l’operació, recupereu la targeta i adreceu-vos al personal de l’entitat.
- Eviteu retirar grans quantitats de diners en efectiu. Si és imprescindible, aneu-hi acompanyats i guardeu els diners en un lloc segur.
- Si porteu diners en una bossa de mà, és recomanable dur-la creuada al davant i amb un sistema de tancament segur.
- En sortir de l’entitat bancària, estigueu alerta davant possibles distraccions provocades per terceres persones.
- Vigileu que ningú us segueixi fins a casa o intenti accedir al vostre edifici o domicili amb qualsevol excusa. Davant qualsevol situació d’emergència, truqueu al 112.
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