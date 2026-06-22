Mor el reconegut pneumòleg igualadí Josep Morera Prat
Tenia 82 anys i va ser gairebé tres dècades el cap de pneumologia de l'hospital Germans Trias i Pujol
El doctor Josep Morera Prat, un dels pneumòlegs més prestigiosos de Catalunya i nascut a Igualada, ha mort aquest diumenge, 21 de juny, a Barcelona, als 82 anys. Morera va dedicar més de mig segle a la medicina respiratòria i es va convertir en una figura de referència en el diagnòstic i tractament de les malalties pulmonars. La seva trajectòria va estar estretament vinculada a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, on durant 28 anys va ser el responsable del servei de pneumologia (fins al 2011). Va exercir responsabilitats assistencials i docents (a la Universitat Autònoma de Barcelona), i també ha treballat a diversos centres hospitalaris de referència de Barcelona, com la Teknon o la clínica Tres Torras. L'any 2017 va ser distingit pel Col·legi de Metges amb el premi a l'Excel·lència Professional.
Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona, va desenvolupar una intensa activitat científica que el va portar a publicar centenars d'articles especialitzats i a participar en nombrosos congressos nacionals i internacionals. Va ser un dels impulsors de l'estudi de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), de les apnees del son i de les tècniques modernes de diagnòstic respiratori.
La seva vocació docent va deixar una empremta en diverses generacions de metges especialistes. Companys i deixebles destaquen la seva capacitat de transmetre coneixement, el rigor científic i una extraordinària proximitat amb els pacients.
Més enllà de la medicina, Josep Morera també va cultivar una faceta humanista que va plasmar en diverses publicacions divulgatives. Especial ressò van tenir els volums d’"Anecdotari d'una vida mèdica" (2022), on recollia experiències viscudes al llarg de la seva carrera amb sensibilitat, humor i una profunda reflexió sobre la condició humana.
La seva mort ha provocat una onada de reconeixements. Entre aquests, el de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha recordat la figura del metge igualadí i la seva contribució excepcional a la medicina catalana. A les xarxes socials, nombrosos professionals de la salut, institucions i pacients han expressat el seu agraïment per una trajectòria marcada pel compromís, la saviesa i la vocació de servei.
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