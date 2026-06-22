La Pobla de Claramunt destina prop de 700.000 euros a un nou paquet d’inversions municipals
El pla inclou l’asfaltatge de carrers als barris del Xaró i les Garrigues, la millora de l’accessibilitat a l’entorn de l’estació i la recuperació del camí del rec del barri de les Figueres
Ruben Costa
L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha aprovat una modificació de crèdit i un crèdit extraordinari per un import total de 696.885,56 euros, finançats amb romanent líquid de tresoreria. La decisió es va prendre en el marc d’un ple extraordinari celebrat a mitjans de juny i va tirar endavant amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. El tràmit també inclou l’adequació de l’annex d’inversions i del pressupost d’ingressos. Amb aquest nou paquet econòmic, el consistori preveu impulsar diverses actuacions orientades a la millora de la mobilitat, l’accessibilitat i els espais públics del municipi. L’alcalde, Antoni Mabras, ha destacat que les inversions responen a “necessitats detectades al municipi i a la voluntat de continuar millorant els espais públics i els serveis a la ciutadania”.
Una de les intervencions més rellevants serà el pla d’asfaltatge previst per al 2026, que compta amb una dotació de 240.000 euros. Les obres se centraran als barris del Xaró i les Garrigues, on es renovaran els trams de vial més deteriorats. El projecte s’ha elaborat a partir d’un informe tècnic de la Diputació que analitza l’estat del paviment en aquestes zones. El govern municipal preveu tramitar l’execució a través del sistema de compra agregada de l’Associació Catalana de Municipis, amb l’objectiu d’agilitzar els terminis i iniciar les actuacions abans de finals d’any.
Un altre dels projectes destacats és la millora de l’accessibilitat i la seguretat per a vianants a l’entorn de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat. Amb una inversió de 270.000 euros, l’actuació preveu la reforma integral de les voreres del carrer de l’Estació i la seva conversió en un itinerari segur, amb especial atenció al camí escolar. El projecte inclou l’ampliació de la vorera fins als 1,80 metres per garantir el compliment de la normativa i millorar la connexió entre l’avinguda Gumersind Bisbal, l’escola Maria Borés i el CAP. També es preveu la recuperació del camí del rec del barri de les Figueres, en el tram del carrer Àngel Guimerà, amb una inversió de 120.000 euros. L’actuació permetrà reparar els desperfectes existents, habilitar un recorregut segur per a vianants i bicicletes i posar en valor aquest espai d’interès natural i històric.
Finalment, el consistori destinarà part dels recursos a altres millores complementàries, com la instal·lació d’una cadira adaptada a la piscina municipal per facilitar-ne l’accés a persones amb mobilitat reduïda i la renovació de mobiliari urbà i diversos equipaments municipals.
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