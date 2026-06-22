La trentena edició de l'European Balloon Festival aposta per potenciar els actes nocturns i crea un market a la zona d'enlairament
Una cinquantena d'equips amb els seus globus es reuneixen a la capital de l'Anoia del 8 al 12 de juliol
Ruben Costa
La trentena edició de l'European Balloon Festival (EBF) d'Igualada crea els iglús de llum, un espectacle visual per a la nit de dijous, i un market a la zona d'enlairament del Parc Central, amb la intenció de reforçar l'arrelament de la convocatòria a la ciutat. El festival comença el dimecres 8 de juliol, tindrà el darrer vol el dia 12 i tindrà l'acte central el dissabte a la nit, amb la Night Glow. L'esdeveniment reunirà una cinquantena de globus procedents de diversos punts de Catalunya, de l'Estat Espanyol i d'onze països diferents del continent europeu. En aquesta edició, el públic podrà veure com s'enlairen globus de formes especials, aquest any amb les novetats d'una tortuga, un gat i un tornavís gegant.
Els Iglús de Llum es presenten com un espectacle visual i musical que transformarà teles de globus reciclades en una instal·lació lumínica i artística es podran veure el dijous al vespre (22 hores, al Parc Central). En aquesta primera edició es podrà veure la creació de l'artista visual Àlex López. També s'incorpora en aquesta edició el Market Igualada, un espai de comerç i restauració local que funcionarà dijous i divendres al Parc Central per complementar l'experiència dels visitants. El Market Igualada s'instal·larà a la zona del biollac dijous i divendres, amb casetes de botigues i espais de restauració local. L'activitat està pensada per acompanyar els vols de vespre.
El festival mantindrà els tradicionals vols matinals, que s'iniciaran a les 6:30 del matí, i els vols de tarda, previstos a partir de les 19:30 hores, si les condicions meteorològiques ho permeten. El vol de divendres al matí, el que neix de places de la ciutat, tindrà dos punts d'enlairament a la trama urbana, can Font i l'amfiteatre de l'Estació Vella. Divendres també s'estrenarà una proposta musical participativa en format "jukebox", construïda a partir de les cançons proposades pel públic.
La programació nocturna continuarà tenint com a gran protagonista el Night Glow, que se celebrarà dissabte al Parc Central amb l'encesa simultània dels globus. L'espectacle comptarà amb la participació del DJ Andreu Presas. Després actuarà La Banda Neón, que recupera l'actuació pendent després que la tempesta de l'any passat obligués a suspendre les activitats previstes per a aquella nit.
Durant la presentació de l'esdeveniment, el regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat, Jordi Marcé, ha posat l'accent en la complexitat organitzativa que implica un festival d'aquestes dimensions. Marcé ha destacat especialment la coordinació dels dispositius de seguretat, mobilitat, accessos i aparcaments per gestionar l'afluència de milers de visitants, especialment durant els actes amb més seguiment popular. El regidor també ha assenyalat que "la meteorologia continua sent el principal factor d'incertesa", ja que les condicions atmosfèriques determinen el desenvolupament dels vols i de bona part de les activitats programades. Tot i això, es mostra confiat que aquesta edició commemorativa mantingui les elevades xifres d'assistència dels darrers anys i consolidi el paper del festival com un dels principals esdeveniments de projecció turística i internacional d'Igualada.
La celebració del 30è aniversari inclourà una mostra commemorativa a l'espai Igualadiníssim de l'Ajuntament, que repassarà la trajectòria del festival a través de fotografies de les seves trenta edicions. Paral·lelament, Igualada rebrà la visita de representants institucionals i cònsols de diversos països europeus, reforçant la dimensió internacional d'un esdeveniment que s'ha consolidat com un dels més importants del sud d'Europa en l'àmbit de l'aerostació. Pel que fa a la participació, el festival comptarà amb equips procedents d'Anglaterra, Suïssa, Itàlia, França, Alemanya, Irlanda, Turquia, Índia, Brasil, Bulgària i Mònaco, a més de nombrosos pilots catalans i d'altres comunitats autònomes. La direcció esportiva va a càrrec de Josep Maria Lladó.
En aquests dies, Igualada rebrà una delegació de cònsols de diferents països que tenen ciutats agermanades amb Igualada, com ara Portugal, Itàlia, Bulgària, França, Gran Bretanya i Suïssa.
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