Calaf prioritza els veïns i la gent gran en l’accés als habitatges de protecció oficial
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya modifica els criteris d’adjudicació i reserva una promoció per a majors de 65 anys i dona preferència als empadronats al municipi
Ruben Costa
Els veïns de Calaf majors de 65 anys tenen preferència en l’accés als habitatges de protecció oficial del municipi, després que l’Ajuntament hagi aconseguit que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) modifiqui els criteris d’adjudicació. L’objectiu del canvi és adaptar la gestió dels pisos públics a les necessitats reals de la població local, amb especial atenció a la gent gran i a la demanda d’habitatge assequible al municipi.
A partir d’aquesta resolució, les persones empadronades a Calaf també tenen prioritat en l’accés als habitatges disponibles. La promoció del carrer Josep Tarradellas, 6, queda reservada principalment a majors de 65 anys, tenint en compte la seva ubicació, molt propera a equipaments com el Centre d’Atenció Primària i la nova Residència i Plataforma de Serveis per a la Gent Gran. El canvi és fruit de diverses reunions i gestions entre el consistori i l’Agència, en les quals l’Ajuntament ha defensat la necessitat de recuperar capacitat d’incidència en la gestió dels habitatges protegits del municipi. Fins ara, aquests pisos es distribuïen exclusivament a través dels criteris generals de l’AHC, sense tenir en compte les particularitats locals.
Segons el consistori, la nova resolució permet ajustar millor l’oferta d’habitatge públic a la realitat social de Calaf i donar resposta a les necessitats creixents de la població, especialment de la gent gran. La modificació afecta les dues promocions gestionades per l’Agència al municipi: 24 habitatges d’un dormitori al carrer Josep Tarradellas, 6, i 10 habitatges al carrer Sant Antoni, 1, amb tipologies d’un i dos dormitoris.
La mesura ja és vigent i s’aplica a les noves inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. L’Ajuntament recorda que les persones interessades que compleixin els requisits han de formalitzar la sol·licitud per poder optar als habitatges.
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