Castellolí acull una jornada del Consell Comarcal de l'Anoia amb prop de 90 professionals dels serveis socials
El programa ha incorporat una ponència especialitzada, la lectura d’un conte i el reconeixement a 33 anys de trajectòria professional
Ruben Costa
El Consell Comarcal de l’Anoia ha celebrat el passat dijous a Castellolí la sisena edició de la Jornada de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, una trobada anual que ha reunit prop de 90 professionals del departament amb l’objectiu de generar un espai de reflexió, formació i cohesió d’equips. La jornada ha estat inaugurada per l’alcalde de Castellolí, Joan Serra Muset, i per la presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, Noemí Trucharte, que ha agraït la implicació dels professionals i ha remarcat la importància de continuar impulsant espais de treball compartit que contribueixin a millorar l’atenció a la ciutadania.
En la seva intervenció, Trucharte ha destacat el paper clau dels serveis socials com a porta d’entrada de moltes persones al sistema de suport i acompanyament, i ha defensat la necessitat de reforçar les polítiques socials i el suport als equips professionals, així com de treballar des de la proximitat i la mirada comunitària per donar resposta als nous reptes socials. Un dels moments destacats de la jornada ha estat la presentació de la missió, la visió i els valors del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, a càrrec de la cap de departament, Carla Casas, que ha compartit una reflexió sobre el paper dels serveis socials i els principis que guien la seva actuació. Entre aquests valors destaquen la centralitat de la persona, l’equitat, la proximitat, la qualitat i la transversalitat.
La jornada també ha inclòs la lectura del conte "El pont de fils invisibles", a càrrec d’Anna Garcia, escrit especialment per a l’ocasió en el context de la seva imminent jubilació. L’acte ha servit també per reconèixer els 33 anys de trajectòria professional com a educadora social al Consell Comarcal de l’Anoia. Tot seguit, la sessió de treball ha estat conduïda pel pedagog i orientador familiar Gorka Saitua, sota el títol “La demanda implícita professional en la intervenció social amb persones”, aportant eines i reflexions sobre l’acompanyament a situacions de vulnerabilitat i la importància dels bons tractes en la intervenció socioeducativa.
La jornada ha comptat amb la presència de les conselleres Sandra Fernández i Bàrbara Pons, així com de la gerent Maria Senserrich, i ha finalitzat amb el compromís compartit de continuar avançant en uns serveis socials de qualitat, propers i adaptats a les necessitats de la ciutadania de l’Anoia. Aquesta trobada s’emmarca en la voluntat del Consell Comarcal de fomentar espais de cohesió, aprenentatge i reconeixement professional, claus per afrontar els reptes socials presents i futurs de la comarca.
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