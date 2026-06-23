Rescat
Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
Han alertat a emergències que no es veien amb cor de fer el descens des de la Cova del Faraó
Uns excursionistes que havien fet nit a Montserrat han acabat avisant els serveis d'emergències perquè els ajudessin a baixar. Han estat ells mateixos que a les 7 del matí han fet la trucada dient que estaven bé, però que necessitaven ajuda perquè no es veien amb cor d'emprendre el descens.
Els Bombers de la Generalitat han activat una dotació dels GRAE que passats dos quarts de deu del matí han establert contacte visual amb els excursionistes i els han fet acompanyament en el descens.
Els excursionistes havien fet nit a la Cova del Faraó, una singular cavitat natural situada a la base del massís de Montserrat, concretament als peus de l'agulla coneguda com el Faraó. Té una boca d'entrada d'uns 4 × 3 metres que dona accés a una galeria horitzontal d'uns 7 metres de longitud. Històricament, funciona com un dels bivacs de referència a la muntanya. S'hi pot arribar caminant o escalant per la zona del Torrent de la Coma d'en Pastor o el Torrent de Santa Maria, una zona que presenta forts pendents i requereix experiència en grimpades i orientació.
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