Fira Igualada inaugura La Modernada, el primer market d'estiu de la ciutat
L'esdeveniment organitzat a l'antic Escorxador arriba la primera setmana de juliol amb la voluntat de crear un espai pel comerç creatiu, l'artesania, la gastronomia i la cultura
Regió7
La Modernada arriba a la ciutat d'Igualada com a primer market d'estiu de la ciutat organitzat per Fira d'Igualada. Els dies 3 i 4 de juliol el pati modernista de l'antic Escorxador acollirà l'esdeveniment que neix amb la voluntat de crear un espai singular on el comerç creatiu, l’artesania, la gastronomia i la cultura es trobin en un entorn emblemàtic.
La gran novetat de la programació d'estiu es podrà gaudir durant dos vespres de 18.30 h a 23.30 h. Aquest espai patrimonial es transformarà en un market amb encant que convidarà a gaudir de les postes de sol, la brisa d’estiu i el millor ambient. En total, la proposta es forma per una vintena de marques i creadors independents, foodtrucks, música en directe, sessions de DJ, activitats infantils, tallers creatius i diverses experiències. L’entrada al market serà lliure i gratuïta durant els dos dies.
La proposta gastronòmica també tindrà un paper destacat, amb la participació de les foodtrucks que oferiran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques, des de cuina mexicana fins a entrepans gourmet, hamburgueses i creps.
El Tasta’m s’incorpora a La Modernada
Una de les principals novetats serà la incorporació del Tasta’m, que aquest any celebrarà la seva cinquena edició dins de La Modernada. Sota el nom de “Nits a l’Escorxador”, l’activitat tindrà lloc els dos dies de 20.00 h a 22.00 h al pati interior de l’edifici modernista.
El Tasta’m és una experiència enogastronòmica acompanyada de música en directe que promou els cellers de l’Anoia i els productes de proximitat. En aquesta edició, l’activitat comptarà amb la coorganització del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, reforçant la promoció del territori i del producte local en un entorn únic.
La proposta enogastronòmica estarà formada íntegrament per productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.
Els tastets estaran amenitzats per les actuacions musicals de Mia Farrés i Biel Serena, dos artistes locals que acompanyaran les nits del Tasta’m amb veu i piano. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes a través del web de Fira Igualada. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
Amb aquesta nova proposta, Fira Igualada aposta per ampliar la seva oferta d’esdeveniments i generar nous espais de trobada ciutadana que impulsin el comerç creatiu, la cultura i l’activitat econòmica local. La Modernada neix amb vocació de continuïtat i amb l’objectiu de convertir-se en una cita de referència dels estius a la ciutat.
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