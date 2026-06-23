L’Associació Dany Cerebral Adquirit Anoia rep una donació de 6.000 euros del Rotary Club Igualada
La donació prové de la recaptació del concert solidari que l’entitat va organitzar el passat mes de març a l’Ateneu Igualadí
Regió7
El Rotary Club Igualada ha lliurat una donació de 6.000 euros a l’Associació Dany Cerebral Adquirit (DCA) Anoia, que ha sigut fruit de la recaptació que es va obtenir el passat 22 de març en el concert solidari celebrat al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada. L’aportació correspon als ingressos íntegres de l’esdeveniment, conduïda per la banda Xtramp amb un espectacle tribut al grup britànic Supertramp. L’acte de lliurament de la donació s’ha dut a terme aquesta setmana durant un sopar organitzat pel Rotary Club Igualada, en què també han participat representants de l’entitat beneficiària. Durant la trobada, DCA Anoia va exposar alguns dels projectes i serveis que podran reforçar-se gràcies a aquesta aportació econòmica, centrats en la promoció de l’autonomia personal, la inclusió social i el suport a les famílies afectades.
La iniciativa va reunir centenars d’assistents en una vetllada marcada per la música i la solidaritat, amb l’objectiu de donar suport a la tasca que desenvolupa DCA Anoia en l’atenció a les persones amb dany cerebral adquirit de la comarca. El president del Rotary Club Igualada, David Raya, ha destacat el valor de la col·laboració entre entitats, ciutadania i sector cultural per impulsar iniciatives amb impacte social. En aquest sentit, ha expressat la satisfacció de l’entitat per poder contribuir a la feina que desenvolupa DCA Anoia i ha agraït la implicació de totes les persones que van assistir al concert o hi van col·laborar.
Per la seva banda, la presidenta de DCA Anoia, Maria del Carme Piñas, ha subratllat positivament la donació, assenyalant que aquest tipus de suport permet mantenir i ampliar projectes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb dany cerebral adquirit i del seu entorn familiar. El concert benèfic anual s’ha consolidat com una de les principals accions solidàries del Rotary Club Igualada. Amb iniciatives com aquesta, l’entitat manté el seu compromís amb el teixit social del territori i amb les organitzacions que treballen per donar resposta a necessitats sanitàries de la comarca.
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