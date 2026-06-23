Olesa de Montserrat impulsa la mobilització de pisos buits i preveu fins a 179 habitatges de lloguer protegit
L’Oficina Local d’Habitatge activa ajuts i incentius per incorporar habitatges al lloguer social, mentre avancen diverses promocions d’habitatge assequible al municipi
Ruben Costa
L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de l’Ajuntament d’Olesa, en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, gestiona una Borsa de Mediació per al Lloguer Social amb l’objectiu de facilitar que habitatges actualment desocupats s’incorporin al mercat de lloguer a preus assequibles.
Per fomentar la participació dels propietaris, l’OLH ha obert convocatòries de subvencions adreçades a pisos buits que es trobin en bon estat, tot i que puguin requerir tràmits o petites actuacions de millora. Els ajuts cobreixen despeses com la cèdula d’habitabilitat, el certificat energètic, les altes de subministraments i petites reparacions, com ara la substitució d’elements bàsics del mobiliari o instal·lacions. A més, les persones propietàries poden accedir a un aval de fins a sis mensualitats en cas d’impagament del lloguer i a una bonificació de fins al 95% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). El servei també ofereix assessorament gratuït, tramitació de contractes, seguiment de la relació contractual i control del bon ús dels habitatges arrendats.
Paral·lelament, el consistori treballa en diverses promocions d’habitatge amb protecció oficial que podrien sumar fins a 179 nous pisos al parc de lloguer assequible del municipi. Entre les actuacions més avançades destaca la promoció de 28 habitatges al carrer Indústria, impulsada sobre sòl municipal i que ja està finalitzada, amb el lliurament de claus previst pròximament. També progressen les obres de 33 habitatges promoguts per l’INCASÒL als carrers Josep Perpiñá, en terrenys cedits per l’Ajuntament. A aquestes iniciatives s’hi afegeixen dos projectes previstos en solars inclosos a la Reserva Pública de Solars de la Generalitat: un de fins a 63 habitatges al carrer Empordà i un altre de 55 habitatges al carrer Balmes, tots dos destinats a lloguer assequible.
L’Ajuntament recorda, a més, la importància d’estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, requisit imprescindible per accedir a aquests pisos. El registre és permanent i permet participar en els processos d’adjudicació sempre que es compleixin els requisits establerts. Aquest conjunt d’actuacions s’emmarca en el Pla Local d’Habitatge d’Olesa de Montserrat 2026-2031, recentment aprovat, que defineix l’estratègia municipal en matèria d’habitatge per als pròxims sis anys amb 35 actuacions orientades a ampliar el parc de lloguer assequible, millorar l’accés a l’habitatge i impulsar la rehabilitació del parc existent.
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