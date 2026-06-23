La piscina municipal d’Esparreguera estrena els banys nocturns amb música en directe i sessions de DJ
La primera vetllada ja s’ha celebrat aquesta setmana i la programació continuarà amb dues cites més el 31 de juliol i el 28 d’agost
Ruben Costa
La piscina municipal d’estiu d’Esparreguera ha estrenat aquesta setmana la temporada de banys nocturns, amb una primera vetllada que ja s’ha celebrat, que ha combinat el bany lliure amb música en directe i un ambient festiu. L’actuació de "Sons of Llagasta" ha donat el tret de sortida a un cicle d’activitats que transforma l’equipament en un espai de lleure nocturn durant les nits d’estiu.
Aquesta primera jornada ha suposat l’ampliació excepcional de l’horari habitual fins a les 23:00 hores, oferint als usuaris la possibilitat de gaudir de la piscina en un format diferent del diürn, amb bany, música i ambient estiuenc. La proposta s’ha consolidat com una de les novetats destacades de la temporada i busca ampliar les opcions d’oci a l’equipament més enllà del bany convencional. El 31 de juliol serà el torn de Dj Manel, que oferirà una selecció de patxanga, reggaeton i grans èxits, mentre que el 28 d’agost tancarà el cicle Dj Arnes, amb una proposta centrada en ritmes house i chill out. Cada una de les jornades mantindrà el mateix format d’obertura nocturna i ambient musical a l’equipament.
Aquestes festes s’emmarquen dins la programació d’estiu de la piscina municipal, la qual té obertura diària en horari de matí i tarda. Els banys nocturns es converteixen en una de les activitats més destacades de la temporada, aportant un ús diferent i més lúdic de la instal·lació durant les nits d’estiu. La iniciativa també ha tingut una bona resposta per part dels usuaris, on els joves han pogut gaudir d'aquesta primera sessió i han omplert l’equipament en un entorn obert i estiuenc. L’Ajuntament manté la previsió de continuar apostant per aquest tipus d’activitats per dinamitzar la piscina municipal i reforçar-la com a espai de trobada i oci durant els mesos d’estiu.
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