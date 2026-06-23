Salvador Illa situa entre les principals inversions del Govern la millora en l'entrada a Manresa i Igualada dels trens de Ferrocarrils
E. B./Regió7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat avui que el Govern ha aprovat un el pla d’inversions de més de 4.300 milions d’euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. I entre aquestes inversions, el president ha citat dos projectes de la Catalunya central que estan encarrilats, però sense execució: les obres per fer entrar el tren de Ferrocarrils fins a la plaça de les Oques, en el cas de Manresa, i el soterrament de les vies i la construcció d'una nova estació soterrada per al tren de Ferrocarrils, també, a Igualada.
Tant el projecte de la capital de l'Anoia com el de la capital del Bages són projecte que el mateix Illa ha admès que estaven encallats per manca de pressupost. Tal com ha explicat el cap de l’Executiu, “es tracta d’una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i sostinguda en projectes claus per al país”. El president de la Generalitat ha fet aquest anunci durant la cloenda del Forbes Economic Catalonia Summit, on ha afirmat que “vertebrar Catalunya, cohesionar Catalunya i impulsar Catalunya vol dir connectar Catalunya”.
En paraules del president Illa, amb aquesta iniciativa “resolem un dèficit inversor de 4.700 milions que Catalunya arrossegava de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava”. “Ara accelerem i fem un salt quantitatiu i qualitatiu: si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros per any, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros per any”, ha afegit.
El president de la Generalitat ha aprofitat la seva intervenció per afirmar que amb aquest nou pla d’inversions “activem tota la capacitat inversora del Govern” i “els compromisos del Govern els traduïm en pressupost i en calendari”. En aquest sentit, ha explicat que “projectes clau” com la variant d’Olot i Les Presses, el Tramvia de Tarragona, la xarxa de Metro metropolitana, la integració urbana dels FGC a Manresa i Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d’autobusos de Plaça Espanya a Barcelona “ara tenen assegurat i fins i tot incrementat el finançament”.
El president de la Generalitat ha tancat el seu discurs recordant que “res ni ningú ens despistarà del nostre propòsit ni del nostre deure”. “Seguir fent realitat una Catalunya, una Espanya i una Europa pròsperes, plurals i on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats de futur”, ha conclòs.
En el Forbes Catalonia Economic Summit, també ha intervingut el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, el qual ha destacat que Catalunya és alhora un hub empresarial, tecnològic, científic, de talent i de creativitat: “No hi ha gaires hubs tan ben compenetrats a la resta de la Unió Europea; per tant, podem ser més competitius que la mitjana”. Un altre punt fort que ha destacat el conseller ha estat la capacitat d’influir en la presa de decisions de tots els nivells de govern i, especialment, a Brussel·les: “És on es prenen les grans decisions”, ha constatat, i, en aquest sentit, ha animat tota mena d’organismes, començant per les associacions empresarials, a ser-hi i a incidir-hi
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