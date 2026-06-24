Els Bombers treballen en un incendi de vegetació entre cases a Piera
El foc crema en una parcel·la entre cases Can Martí de l'Estela, i no sembla que pugui afectar les cases
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Manresa
Set dotacions terrestres i un helicòpter bombarder dels Bombers de la Generalitat treballen en apagar les flames d'un incendi que s'ha declarat poc abans de les 17 hores en una parcel·la buida de Piera.
L'incendi és al carrer Camèlia de la urbanització de Can Martí de l'Estela, i no sembla que acabi revestint més gravetat. Segons els Bombers, el foc no progressa ni afecta les cases.
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