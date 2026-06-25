La consellera Paneque parla del futur del tren i dels polígons industrials d'Igualada amb els sectors econòmics i socials
El PSC d'Igualada assegura que la Generalitat vol prioritzar del l'Eix Transversal Ferroviari és "el tram d’Igualada a Barcelona des de Lleida, amb una nova línia que es crearia de Cervera a Martorell tot passant per Igualada, el que permetrà arribar ràpidament a Barcelona". L'Eix Transversal, com indica el seu nom, hauria de seguir un traçat de Lleida a Girona, però no vol deixar al marge la connexió amb Barcelona. Manresa està amb una pugna amb Igualada per veure des de quina ciutat s'apropa el tren transversal a Barcelona.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha mantingut una reunió de treball impulsada pel grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) amb els agents socials i econòmics d’Igualada i l’Anoia acompanyada del cap de l’oposició i candidat a l’alcaldia d'Igualada, Jordi Cuadras, i el diputat al Parlament Jordi Riba. La trobada, que s’ha celebrat a l’Institut Badia i Margarit, ha reunit la Unió Empresarial de l’Anoia, CCOO, PIMEC, UGT i Cambra de Comerç i ha servit per abordar diversos projectes estratègics claus per al futur de la ciutat i la comarca.
La reunió ha servit per a reafirmar el compromís de la Generalitat amb l’Eix Transversal Ferroviari, que des de fa tres mesos el govern del país ha reactivat després de 15 anys de tenir el projecte aturat. Com ja es va anunciar al mes de març, el primer pas és l’encàrrec de redacció dels estudis informatius a l’empresa pública Ifercat (Infraestructres Ferroviàries de Catalunya) que hauran d’estar fets en un termini de dos anys i marcaran àmbits com el cost, el traçat o l’impacte ambiental, previ als estudis constructius i les obres.
Durant la trobada s’ha destacat com "el tren gran", com l'han batejat els igualadins, és un projecte de consens a Igualada i l’Anoia i s’ha afirmat que es tracta una oportunitat històrica, ja que "no només suposa una millora de la mobilitat ciutadana i de la connectivitat per als passatgers, sinó que representa també un impuls econòmic de primer ordre, especialment pel que fa al transport de mercaderies", segons han explicat fonts socialistes de la capital anoienca.
L’altre punt de la reunió ha estat la creació de nou sòl industrial i el desplegament del Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) que ha de permetre poder atraure noves inversions a la Conca en un moment en el qual els polígons actuals ja tenen pràcticament esgotat tot el seu terreny. Alhora, també s’ha abordat la necessitat de garantir la capacitat energètica de les empreses per a permetre el creixement de les actuals i atraure’n de noves.
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