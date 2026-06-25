Monbus implanta una nova aplicació de mòbil amb informació en temps real per als usuaris d'Igualada
L'eina permet als usuaris geolocalitzar els autobusos, consultar temps d'espera exactes i accedir als avisos sobre el servei
La gallega Monbus llança la seva nova aplicació mòbil que dona informació del servei a l'usuari en temps real. L'eina ja està operativa per als usuaris del servei Barcelona - Igualada i per a la resta de ínies que opera l'empresa gallega des de la capital de l'Anoia. D'aquesta manera, l'App està disponible a les línies Barcelona - Igualada directe (e5), Vilanova - Vilafranca - Igualada (e25), Esparreguera - Barcelona (e24), Igualada - Carme, Igualada - Barcelona (per El Bruc), Igualada - Barcelona (per Capellades) i Igualada - UAB. Amb la mateixa tecnologia, ja hi ha una App en marxa a Manresa
La principal novetat de l'App és la gestió de la informació en temps real. Disponible per a Android i iOS, l'aplicació permet als usuaris visualitzar en un mapa interactiu la ubicació exacta de l'autobús en moviment. Amb aquesta integració de sistemes de geolocalització s'eliminen les incerteses: l'usuari sap exactament quants minuts falten perquè el vehicle arribi a la seva parada. Aquesta nova funció, a més d'aparèixer a l'App, també està disponible al web de Monbus Catalunya.
A més, per minimitzar l'impacte de qualsevol imprevist, l'app compta amb una secció específica d'avisos. Entrant en aquest apartat de l'aplicació, els viatgers poden consultar de forma proactiva les notificacions sobre canvis d'horari, desviaments o incidències, garantint que l'usuari disposi sempre de la informació més actualitzada.
Millores en l'atenció presencial
En paral·lel a aquest desplegament tecnològic, Monbus ha dut a terme la reforma de les taquilles de l'estació d'Igualada. "Aquesta intervenció permetrà oferir als viatgers un espai renovat i una atenció presencial més còmoda i eficient", assegura l'empresa.
Igualada se suma així a la xarxa de transport intel·ligent de Monbus, que ja compta amb aquesta tecnologia a Manresa, Abrera i Esparreguera.
Amb més de 8.000 descàrregues des del seu llançament, l'acollida de l'eina confirma que el futur de l'autobús passa per la digitalització i la transparència informativa.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
- Una inspecció dels Mossos a Sant Ponç acaba amb 10 infraccions denunciades
- El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan