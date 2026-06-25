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Monbus implanta una nova aplicació de mòbil amb informació en temps real per als usuaris d'Igualada

L'eina permet als usuaris geolocalitzar els autobusos, consultar temps d'espera exactes i accedir als avisos sobre el servei

Una pantalla de mòbil com les que veuran els usuaris de Monbus a Igualada

Una pantalla de mòbil com les que veuran els usuaris de Monbus a Igualada / Monbus

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Enric Badia

Enric Badia

Igualada

La gallega Monbus llança la seva nova aplicació mòbil que dona informació del servei a l'usuari en temps real. L'eina ja està operativa per als usuaris del servei Barcelona - Igualada i per a la resta de ínies que opera l'empresa gallega des de la capital de l'Anoia. D'aquesta manera, l'App està disponible a les línies Barcelona - Igualada directe (e5), Vilanova - Vilafranca - Igualada (e25), Esparreguera - Barcelona (e24), Igualada - Carme, Igualada - Barcelona (per El Bruc), Igualada - Barcelona (per Capellades) i Igualada - UAB. Amb la mateixa tecnologia, ja hi ha una App en marxa a Manresa

La principal novetat de l'App és la gestió de la informació en temps real. Disponible per a Android i iOS, l'aplicació permet als usuaris visualitzar en un mapa interactiu la ubicació exacta de l'autobús en moviment. Amb aquesta integració de sistemes de geolocalització s'eliminen les incerteses: l'usuari sap exactament quants minuts falten perquè el vehicle arribi a la seva parada. Aquesta nova funció, a més d'aparèixer a l'App, també està disponible al web de Monbus Catalunya.

A més, per minimitzar l'impacte de qualsevol imprevist, l'app compta amb una secció específica d'avisos. Entrant en aquest apartat de l'aplicació, els viatgers poden consultar de forma proactiva les notificacions sobre canvis d'horari, desviaments o incidències, garantint que l'usuari disposi sempre de la informació més actualitzada.

Millores en l'atenció presencial

En paral·lel a aquest desplegament tecnològic, Monbus ha dut a terme la reforma de les taquilles de l'estació d'Igualada. "Aquesta intervenció permetrà oferir als viatgers un espai renovat i una atenció presencial més còmoda i eficient", assegura l'empresa.

Igualada se suma així a la xarxa de transport intel·ligent de Monbus, que ja compta amb aquesta tecnologia a Manresa, Abrera i Esparreguera.

Amb més de 8.000 descàrregues des del seu llançament, l'acollida de l'eina confirma que el futur de l'autobús passa per la digitalització i la transparència informativa.

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