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Els infants d’I5 de l’Escola Marta Mata impulsen els primers cartells inclusius als parcs de Vilanova del Camí

La iniciativa, finançada amb una campanya de micromecenatge, incorpora pictogrames i braille al Parc del Patufet i preveu estendre's a la resta de parcs del municipi

Cartells inclusius

Cartells inclusius / Escola Marta Mata

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Regió7

Els alumnes de l'Escola Marta Mata de Vilanova del camí han dut a terme la col·locació del primer cartell inclusiu al Parc del Patufet. Concretament, el projecte ha sigut el resultat de l'esforç i compromís amb la inclusió dels infants d'I5, que han treballat en la iniciativa durant tot el curs.

Altrament, els nens i nenes de l'escola han participat en diferents propostes i activitats per donar forma al projecte. Una de les accions més destacades va ser la creació d’un vídeo per a la campanya de micromecenatge a Verkami, gràcies al qual van aconseguir recaptar els diners necessaris per fer possible la fabricació dels cartells.

L’objectiu és que aquesta iniciativa pugui anar més enllà i expandir-se a altres municipis, fent visible la importància de construir espais més inclusius per a tothom. De fet, els Tabalugues ja van presentar el cartell a la regidora d’Acció Social i a la Tècnica del departament d’infància d’Igualada per explorar la possibilitat d’implementar aquesta proposta també a la ciutat.

Els cartells

Els nous cartells incorporen pictogrames i sistema braille, amb l’objectiu que tots els infants, independentment de les seves capacitats, puguin accedir a la informació i gaudir dels espais de joc en igualtat de condicions.

Per garantir que els cartells siguin clars i comprensibles per a tothom, han estat revisats per la Fundació Àuria, que ha col·laborat en l’organització i adaptació dels continguts perquè siguin encara més accessibles.

Des de l’escola, els infants volen agrair el suport rebut per part de totes les persones que han cregut en el projecte des del primer moment i que han estat al costat de la inclusió, donant-li el valor que mereix.

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Ara, només queda esperar que durant aquest estiu l’Ajuntament de Vilanova del Camí instal·li la resta de cartells als altres parcs del municipi, completant així un projecte pioner que posa la inclusió al centre.

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