APINAS inaugura nous espais residencials a Prats de Rei per a persones discapacitades
El departament de Drets Socials i Inclusió ha gestionat la inversió de 3,6 milions d'euros de fons Next Generation l
Regió7
L'entitat social Apinas dedicada a persones amb discapacitat ha estrenat les noves instal·lacions de Prat 3, de Prats de Rei, que ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. El Departament de Drets Socials i Inclusió n'ha impulsat la construcció. El nou equipament contribueix a reforçar la qualitat de l'atenció i els suports que reben les persones amb discapacitat intel·lectual, afavorint el seu benestar i la seva inclusió social.
El secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, el diputat i alcalde d'Igualada, Marc Castells, i l'alcaldessa dels Prats de Rei, Carla Casas; van participar divendres en la inauguració de les noves instal·lacions de Prats 3.
La construcció de Prats 3 forma part de les actuacions impulsades pel Departament per modernitzar i ampliar la xarxa de serveis socials. La inversió ha permès disposar d'un equipament adaptat a les necessitats actuals de les persones residents i dels professionals que les atenen, amb una capacitat de fins a 48 places residencials.
Aquesta actuació se suma a altres inversions impulsades pel Departament a les instal·lacions d'Apinas. En aquest marc, la reforma de l'edifici Prats 1 ha comptat amb un finançament superior als 500.000 euros procedents dels fons europeus Next Generation.
Raúl Moreno destacava en l'acte que "s'ha posat en servei un equipament que representa molt bé el model de país que defensa el Govern, el d'invertir en les persones, ja que permetrà que 48 persones amb discapacitat intel·lectual rebin una atenció de més qualitat, amb més confort i més benestar".
A l'acte també hi han participat el president de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena i vicepresident de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, així com representants de l'entitat Apinas i d'altres institucions.
La inauguració de Prats 3 "s'emmarca en les actuacions impulsades pel Departament de Drets Socials i Inclusió per ampliar i modernitzar els recursos destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual arreu del territori", segons han explicat fonts del departament.
En aquest marc, Drets Socials i Inclusió impulsa la creació i ampliació de 161 places residencials especialitzades per a adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament i problemes de salut mental d'alta complexitat, reforçant així els recursos d'atenció especialitzada arreu del territori.
Entre les actuacions impulsades recentment pel Departament també hi ha la nova residència gestionada per ASPAMIS a Torrefarrera, amb 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i una inversió d'1 milió d'euros.
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