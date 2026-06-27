Cremen 500m² en un incendi de vegetació agrícola a Calaf
El foc ha obligat a mobilitzar fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat
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Un incendi de vegetació agrícola ha afectat aquest matí una superfície d’uns 500 m² a la zona de la Granja del Fonoll, al municipi de Calaf.
El foc s’ha declarat cap a les 12.25 h i ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Segons ha informat el cos, l’incendi ja es troba encerclat i almenys una dotació ja s'ha retirat. Les altres tres continuen treballant a la zona per rematar els punts calents i assegurar l’extinció total.
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