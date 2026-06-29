Argençola presenta una prova pilot d'una targeta alimentària per al Cafè-botiga del municipi
La prova permetrà que cada participant triï una quota mensual d’entre 20 i 40 euros segons les seves necessitats
Regió7
L’Ajuntament d’Argençola presenta aquest divendres 3 de juliol a les 19:00 hores, al Local Social del municipi, la primera prova pilot d’una nova targeta alimentària vinculada al Cafè-botiga d’Argençola. El projecte busca facilitar l’accés a aliments de qualitat, reforçar la pagesia local i consolidar aquest espai com a servei essencial per al poble.
La presentació servirà per explicar el funcionament de la iniciativa, resoldre dubtes i recollir l’interès de les persones que vulguin participar en aquesta experiència pilot. El projecte, anomenat “Una targeta alimentària pel Cafè-botiga d’Argençola”, es basa en la creació d’una Caixa Comuna d’Alimentació. Es tracta d’un sistema participatiu que permetrà als participants disposar d’una targeta amb un saldo mensual per comprar productes a la nova botiga del Cafè d’Argençola.
A diferència d’un model d’ajuts socials convencionals, la iniciativa aposta per la participació comunitària. Cada persona farà una aportació mensual segons les seves possibilitats, amb quotes de 20, 30 o 40 euros, que es complementaran amb recursos públics. A canvi, totes les persones participants rebran una assignació mensual d’uns 100 euros per destinar-la a la compra d’aliments. El projecte incorpora també un component de democràcia alimentària. Les persones participants podran intervenir en la definició dels criteris de qualitat dels productes, participar en espais de debat i contribuir a la selecció de proveïdors i productors que formaran part del sistema. Segons el consistori, aquesta implicació directa busca reforçar el vincle entre consum i producció local i garantir una oferta basada en productes frescos, ecològics i de proximitat.
Suport a la pagesia i comerç local
Els objectius principals de la prova pilot són facilitar l’accés a una alimentació saludable, donar suport a la pagesia amb preus justos i demanda estable, i assegurar la viabilitat del Cafè-botiga com a espai de referència al municipi. El projecte s’inspira en models de garantia del dret a l’alimentació que ja s’estan desenvolupant en altres territoris. La sessió finalitzarà amb un refrigeri obert als assistents.
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