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Crema una caseta en un terrassa a Vilanova del Camí

El foc ha afectat una caldera i mobiliari, però no ha causat ferits

Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets

Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets / Bombers de la Generalitat / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit un incendi en una caseta a una terrassa de Vilanova del Camí. Les flames, que s'han declarat a la segona planta de l'edifici, han afectat una caldera i mobiliari que es trobava a l'interior, però no han arribat a afectar l'habitatge ni han provocat danys personals.

L'incident s'ha produït al carrer Barcelona de Vilanova del Camí, en un habitatge de planta baixa i dos pisos, i els Bombers de la Generalitat hi han enviat 3 dotacions que han pogut sufocar les flames sense més conseqüències.

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