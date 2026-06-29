Crema una caseta en un terrassa a Vilanova del Camí
El foc ha afectat una caldera i mobiliari, però no ha causat ferits
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit un incendi en una caseta a una terrassa de Vilanova del Camí. Les flames, que s'han declarat a la segona planta de l'edifici, han afectat una caldera i mobiliari que es trobava a l'interior, però no han arribat a afectar l'habitatge ni han provocat danys personals.
L'incident s'ha produït al carrer Barcelona de Vilanova del Camí, en un habitatge de planta baixa i dos pisos, i els Bombers de la Generalitat hi han enviat 3 dotacions que han pogut sufocar les flames sense més conseqüències.
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