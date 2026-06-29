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El Parc Agrari de la Conca d'Òdena s'uneix a Fira Igualada per organitzar el Tasta'm

Tasta'm, la proposta enogastronomica que ofereix tastos de vins i maridatges els dies 3 i 4 de juliol

Tasta'm

Tasta'm / Fira Igualada

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Regió7

La nova edició de la proposta enogastronomica de Fira Igualada, Tasta'm, compta amb la col·laboració del Parc Agrari de la Conca d'Òdena. L'esdeveniment de tastos de vins i maridatges de productes de proximitat s'organitzarà al pati modernista de l'Escorxador d'Igualada. Concretament, tindrà lloc els dies 3 i 4 de juliol de 20 a 22 h.

Enguany, la principal novetat és que tant els vins com els maridatges s’elaboraran exclusivament amb productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, convertint el Tasta’m en un aparador dels productes del territori.

En l’oferta enogastronomica que oferirà el Tasta’m s’hi podrà trobar productes de Can Mestre, Caseta de Fillol, Can Gibert, Ca la Noia, Ecomercaderet, Eixarcolant, Horta Lliure, Horta Sempreviva, La Solana de Collbàs, Mel Riba, Mas Buret, Mas d'Ardesa i vins de Bodegues Puiggrós, Celler Anna Rosell, Celler Grapissó i Celler Mestís.

Detalls de la nova edició

Aquesta cinquena edició del Tasta'm serà conduïda per la sommelier Anna Castilllo. A més, l’acte comptarà amb les actuacions musicals de Mia Farrés i Biel Serena, dos artistes locals que acompanyaran les nits del Tasta’m amb veu i piano. En finalitzar l’acte, hi haurà un punt de venda on els assistents podran comprar els productes tastats durant l’esdeveniment.

Les inscripcions per participar en el Tasta’m ja estan obertes i es poden realitzar a través del web de Fira Igualada. Les places són limitades i el preu de l’activitat és de 30 €.

Notícies relacionades

Altrament, el Tasta’m s’incorpora a la programació de La Modernada, el nou market gratuït d’estiu organitzat per Fira Igualada.

Cartell del Tasta'm

Cartell del Tasta'm / Fira Igualada

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