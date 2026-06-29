Sant Martí Sesgueioles obre les inscripcions per participar al Mercat de Nadal 2026
Les candidatures es poden presentar fins al 23 d’agost per formar part d’un esdeveniment que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2026
Ruben Costa
L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha obert el període d’inscripcions per a comerços, artesans i productors que vulguin participar en la tercera edició del Mercat de Nadal, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2026 al municipi.
Les candidatures es poden presentar fins al 23 d’agost a través del formulari habilitat per l’organització, disponible en línia i també des del web municipal. Un cop tancat el termini, es durà a terme un procés de selecció amb l’objectiu de garantir la qualitat, la diversitat i la coherència global del mercat.Després de l’èxit de les dues primeres edicions, el consistori fa una crida als professionals del sector artesanal i comercial perquè presentin les seves propostes i optin a formar part d’un esdeveniment que s’ha consolidat com una de les cites nadalenques de referència a la comarca.
El Mercat de Nadal apostarà per la qualitat de les seves parades, l’autenticitat de l’oferta i l’experiència que ofereix als visitants, amb una aposta clara pel producte local i artesanal. La primera edició, celebrada el 2024, va superar totes les expectatives amb prop de 4.850 visitants i un impacte econòmic estimat de 578.000 euros, segons dades de la Diputació de Barcelona. A més, el 95% dels assistents van manifestar la voluntat de repetir l’experiència. L’any 2025, el mercat va consolidar aquesta tendència positiva, amb una valoració global de 8 sobre 10 per part dels paradistes, que van destacar la bona organització, l’afluència de públic i l’ambient generat al municipi durant els dies de celebració.
Més enllà de les xifres, el Mercat de Nadal s’ha convertit en un projecte col·lectiu que implica activament el veïnat. Cada any, una cinquantena de persones col·laboren en la seva preparació i desenvolupament, contribuint a crear una experiència cultural, comercial i comunitària que singularitza Sant Martí Sesgueioles durant les festes nadalenques. L’Ajuntament aposta per continuar fent créixer la iniciativa mantenint-ne l’essència: un mercat de qualitat, arrelat al territori i amb protagonisme per a l’artesania i el comerç local.
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