Detenen tres persones que traficaven amb droga a prop d'una escola de Vilanova del Camí
Als dos habitatges dels arrestats s’hi van trobar quatre armes de foc, sis navalles, set matxets i una espasa
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han desmantellat un grup que es dedicava al tràfic de drogues en una zona propera a una escola de Vilanova del Camí. Hi ha tres detinguts, dos homes i una dona, de 46, 20 i 24 anys, respectivament. Se'ls acusa d’un delicte contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes i pertinença a grup criminal.
A mitjans de novembre de 2025, la Policia Catalana va rebre l'avís que hi havia un punt de venda de substàncies estupefaents, principalment cocaïna molt a prop d'una escola i d'un parc infantil. Durant el dia, provocava sensació d’inseguretat a la zona. I de nit, com que els compradors hi acudien a qualsevol hora, provocava molèsties als veïns.
La investigació dels mossos els va dur fins a dos domicilis i, en diverses ocasions, agents de policia van comissar substàncies estupefaents a persones que acabaven de comprar en aquests habitatges.
Finalment, el passat 23 de juny al matí es va fer una entrada i perquisició judicial als dos domicilis. A l’interior s’hi van localitzar quatre armes de foc, sis navalles, set matxets i una espasa. També es van intervenir documents amb el registre de les vendes de droga, material per a la seva preparació i distribució, i 1.850 euros en efectiu.
Durant el dispositiu es van detenir dos homes i una dona per un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal. A dos dels detinguts també se’ls va denunciar per tinença il·lícita d’armes. Van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
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