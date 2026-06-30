Igualada acull un taller d’arquitectura amb teles de globus en el marc de l’European Balloon Festival
La proposta experimental reutilitza materials aerostàtics per explorar noves formes d’espai i construcció sostenible amb la participació d’arquitectes i estudiants
Ruben Costa
Igualada serà escenari el pròxim dimarts 7 de juliol del taller “Arquitectures Tèxtils”, una proposta d’experimentació arquitectònica que forma part del programa de l’European Balloon Festival. Aquest posa el focus en la reutilització de teles procedents de globus aerostàtics per generar noves formes d’espai efímer. L’activitat s’adreça principalment a arquitectes, dissenyadors i estudiants, amb l’objectiu d’explorar les possibilitats de les estructures lleugeres i inflables com a eina de recerca. El taller planteja una reflexió sobre la temporalitat, la lleugeresa dels materials i el paper de l’aire com a element generador d’espais habitables.
La proposta aposta també per una mirada sostenible dels processos constructius contemporanis, incorporant la reutilització de materials vinculats tant a l’univers del festival com a la tradició tèxtil d’Igualada. En aquest sentit, les teles de globus es converteixen en un recurs per a la investigació arquitectònica i l’experimentació col·lectiva. El taller es desenvoluparà en dues sessions. Al matí, de 12:00 a 14:00 hores, l’activitat tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, on els participants treballaran en el disseny i la construcció de prototips a escala real. A la tarda, de 18:00 a 21:00 h, la proposta es traslladarà al Parc del Cementiri Nou, on es farà una visita guiada i una acció pública amb el muntatge d’un dispositiu inflable col·lectiu.
Aquest espai, obra dels arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós, servirà com a escenari d’una intervenció efímera concebuda com una capa reversible que interactua amb l’entorn sense modificar-ne el valor patrimonial ni paisatgístic. El taller està impulsat per l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) i Iglú de Vent, amb la col·laboració de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC. La iniciativa vol fomentar el treball col·lectiu i les dinàmiques de construcció compartida dins l’àmbit de l’arquitectura contemporània. L’activitat és gratuïta però requereix inscripció prèvia a través del web del COAC.
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