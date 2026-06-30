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L'Ajuntament de Calaf impulsa la redacció del Pla de Barris obert a tots els veïns

L'enquesta té un format anònim i la pot respondre qualsevol ciutadà/ana fins el dia 3 de juliol a través d'un formulari en línia

Perímetre de millores a Calaf

Perímetre de millores a Calaf / Ajuntament de Calaf

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Regió7

Manresa

L'Ajuntament de Calaf està treballant en l'elaboració del Pla de Barris de l'Àrea d'Atenció Especial (AAE), un programa d'actuacions que té com a objectiu definir les actuacions prioritàries per transformar i millorar aquest àmbit del municipi durant els pròxims anys. El Pla permetrà identificar les necessitats del barri i planificar actuacions en diferents àmbits, com ara la millora de l'espai públic, la rehabilitació d'habitatges, la sostenibilitat ambiental, els serveis, la mobilitat i la cohesió social, amb la voluntat de construir un entorn més accessible, inclusiu i de més qualitat per a tota la ciutadania. Aquest treball s'emmarca en el programa Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, impulsat per la Generalitat de Catalunya per reduir les desigualtats territorials i socials mitjançant projectes de regeneració urbana integral.

Per tal que el document respongui a les necessitats reals del municipi, l'Ajuntament fa una crida a la participació de la ciutadania. Des del 25 de juny fins al 3 de juliol, totes les persones interessades poden respondre una enquesta anònima que permetrà recollir opinions, detectar problemàtiques i conèixer propostes de millora per a l'Àrea d'Atenció Especial. La participació dels veïns i veïnes serà un element clau per definir les prioritats del futur Pla de Barris i construir un projecte compartit que contribueixi a millorar la qualitat de vida al municipi.

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