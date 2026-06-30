Novicuir Green aposta per transformar la pell des de Catalunya amb un model d'economia circular
La futura instal·lació de la companyia d'adobament de pells, amb una inversió de 18 milions d'euros, marca l'inici d'un projecte industrial que generarà ocupació i reforçarà l'activitat econòmica del polígon Plans de la Tossa
El polígon Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui ha acollit el dimarts 30 de juny la col·locació de la primera pedra per a la nova infraestructura industrial de la planta Novicuir Green, S.L. L'acte simbòlic marca l'inici oficial de les obres de l'empresa de preparació i adobament de pells procedent dels escorxadors catalans.
Concretament, ha tingut lloc a la Parcel·la 50 del polígon i ha comptat amb la presència del president de Novicuir Green S.L, Xavier Badia; el conseller del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper; l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez Tamayo; el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Bòria Taixé; i el president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca de l'Òdena (MICOD) i alcalde d'Igualada, Marc Castells.
"Si la pell té l'origen en els escorxadors de Catalunya, no tenia sentit exportar aquest primer procés a països estrangers" transmet Xavier Badia sobre la localització de Novicuir Green S.L i continua "Té sentit fer-ho al territori per controlar la qualitat, traçabilitat i reduir l'impacte ambiental".
La nova planta suposarà una inversió de 18 milions d'euros i permetrà crear una vintena de llocs de treball. Segons Badia, l'objectiu és convertir Novicuir Green en "una de les millors empreses d'adobats d'Europa".
El conseller, Miquel Sàmper ha volgut destacar que "aquest projecte està en la línia del que pretén la Generalitat: que les iniciatives empresarials no es concentrin només a l'àrea de Barcelona, sinó que arribin a tot Catalunya", a més ha volgut fer un incís al component ambienta i l'ha qualificat de" un clar exemple d'economia circular que provocarà un estalvi de 755 tones de CO2".
Els parlaments també han comptat amb la presència de l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez Tamayo; i l'alcalde d'Igualada i president de la MICOD, Marc Castells. Ambdós han agraït als inversors per l'aposta i han remarcat la dinamització del polígon Plans de la Tossa. "Avui dia el polígon està ple d'activitat comparada amb 2019 i això per nosaltres és un orgull", diu Juàrez Tamayo. Altrament, Jordi Bòria Taixé també ha remarcat la dinamització de la zona i com el projecte esdevé una gran oportunitat per Santa Margarida de Montbui.
La primera pedra
L'acte ha finalitzat amb la col·locació simbòlica de la primera pedra. Tots els assistents i inversors que han fet possible que la construcció pugui tirar endavant han unit forces per posicionar el que suposarà l'inici del projecte. El gest ha servit per escenificar les obres que han de convertir la nova planta en un referent europeu dins del sector de la pell.
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