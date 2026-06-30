Obertes les inscripcions del curs gratuït de soldadura de la MICOD
La formació, adreçada a persones aturades majors d'edat de la Conca d'Òdena, combina 150 hores de formació, pràctiques en empreses i acompanyament laboral per afavorir la inserció laboral
Regió7
El nou curs gratuït de soldadura ofert per la Mancomunitat de la Conca d'Òdena (MICOD) obre les inscripcions a les persones aturades i majors d'edat de la Conca d'Òdena. La formació professionalitzadora proporciona l'oportunitat d'aprendre un ofici amb demanda i amb bones perspectives d'inserció laboral.
El curs es durà a terme a Igualada entre els mesos de setembre i novembre de 2026 i tindrà una durada de 150 h, a les quals s'afegiran 40 hores pràctiques en empreses del territori. L'objectiu és que les persones participants puguin adquirir coneixements pràctics, conèixer de prop l'entorn professional i tenir un primer contacte directe amb el sector.
El programa
Aquest inclourà formació tècnica en soldadura, pràctiques en empreses, treball de competències professionals i personals i acompanyament laboral. A més, pretén facilitar que les persones participants puguin incorporar-se al mercat de treball en un àmbit amb necessitat de professionals qualificats i amb demanda per part de les empreses industrials i de la construcció de la Conca d’Òdena.
Precisament, la Mancomunitat ofereix aquest curs per donar resposta a la petició de les empreses de tenir professionals qualificats en els sectors industrial, instal·lador i de la construcció, i és per això que impulsa projectes de formació, qualificació professional i inserció laboral dissenyats conjuntament amb les empreses del territori a través dels projectes Conca Industrial i TTT Construeix Futur.
Les persones interessades en el curs de soldadura poden informar-se i inscriure’s trucant al 609 022 014, escrivint a concaindustrial@micod.cat o consultant el web www.micod.cat.
Una estratègia compartida
Les inscripcions s’obren després del bon balanç del curs de Tècnic/a en Rehabilitació Energètica d’Edificis i Locals, també impulsat per la MICOD dins del projecte TTT “Construeix Futur”. Aquesta formació, orientada al sector de la construcció i a les noves necessitats vinculades a l’eficiència energètica, ha assolit uns resultats d’inserció molt positius.
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