Un centenar de cotxes clàssics ompliran Igualada en la trobada pels amants del motor històric
La Trobada de Cotxes Clàssics es trasllada enguany a l'avinguda Barcelona i reunirà vehicles d'arreu de Catalunya en una jornada oberta al públic
Regió7
La nova edició de la Trobada de Cotxes Clàssics a Igualada reunirà un centenar de vehicles procedents de diferents punts de Catalunya, convertint la ciutat en un punt de trobada pels amants del motor històric. L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 4 de juliol, emmarcat en la celebració de Sant Cristòfol, patró dels conductors.
La cita, ja consolidada dins del calendari d'activitats de la ciutat, és organitzada per Igualada Comerç, la Moto Club Igualada i la Comissió de Sant Cristòfol, amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada.
Enguany, la trobada es trasllada a l'Avinguda Barcelona, amb accés per l'avinguda Balmes, a causa de les obres que s'estan duent a terme a la Rambla Sant Isidre, ubicació habitual de l'esdeveniment.
Igualada Comerç ha valorat aquest canvi com "una oportunitat per continuar portant activitats a diferents punts de la ciutat i contribuir a la dinamització dels diversos eixos comercials, apropant els esdeveniments a nous barris i generant activitat més enllà del centre tradicional".
Una jornada oberta a tothom
L'activitat començarà a les 9 del matí amb l'arribada dels participants i la concentració dels vehicles, que quedaran exposats durant tot el matí perquè la ciutadania pugui passejar entre ells i descobrir autèntiques joies del patrimoni automobilístic.
Els propietaris dels vehicles gaudiran d'un esmorzar ofert per establiments d'Igualada i també participaran en diferents activitats relacionades amb el món del vehicle clàssic.
Cap al migdia tindrà lloc l'acte institucional de cloenda amb el lliurament de diplomes commemoratius a tots els participants. A més, es farà entrega de diversos reconeixements, entre els quals hi haurà el premi al vehicle més antic, al vehicle vingut de més lluny i al vehicle més ben conservat o restaurat, així com altres distincions.
Igualada Comerç destaca que aquest tipus d'iniciatives formen part de la voluntat de l'entitat de dinamitzar tota la ciutat i aprofitar els grans esdeveniments per donar visibilitat al comerç local.
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