Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi OscaAccident autobús LleidaC-55Terapeuta dels AndicKids&Us ManresaMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Un centenar de cotxes clàssics ompliran Igualada en la trobada pels amants del motor històric

La Trobada de Cotxes Clàssics es trasllada enguany a l'avinguda Barcelona i reunirà vehicles d'arreu de Catalunya en una jornada oberta al públic

Nova edició de la Trobada de Cotxes Clàssics

Nova edició de la Trobada de Cotxes Clàssics / Igualada Comerç

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

La nova edició de la Trobada de Cotxes Clàssics a Igualada reunirà un centenar de vehicles procedents de diferents punts de Catalunya, convertint la ciutat en un punt de trobada pels amants del motor històric. L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 4 de juliol, emmarcat en la celebració de Sant Cristòfol, patró dels conductors.

La cita, ja consolidada dins del calendari d'activitats de la ciutat, és organitzada per Igualada Comerç, la Moto Club Igualada i la Comissió de Sant Cristòfol, amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada.

Enguany, la trobada es trasllada a l'Avinguda Barcelona, amb accés per l'avinguda Balmes, a causa de les obres que s'estan duent a terme a la Rambla Sant Isidre, ubicació habitual de l'esdeveniment.

Igualada Comerç ha valorat aquest canvi com "una oportunitat per continuar portant activitats a diferents punts de la ciutat i contribuir a la dinamització dels diversos eixos comercials, apropant els esdeveniments a nous barris i generant activitat més enllà del centre tradicional".

Una jornada oberta a tothom

L'activitat començarà a les 9 del matí amb l'arribada dels participants i la concentració dels vehicles, que quedaran exposats durant tot el matí perquè la ciutadania pugui passejar entre ells i descobrir autèntiques joies del patrimoni automobilístic.

Els propietaris dels vehicles gaudiran d'un esmorzar ofert per establiments d'Igualada i també participaran en diferents activitats relacionades amb el món del vehicle clàssic.

Cap al migdia tindrà lloc l'acte institucional de cloenda amb el lliurament de diplomes commemoratius a tots els participants. A més, es farà entrega de diversos reconeixements, entre els quals hi haurà el premi al vehicle més antic, al vehicle vingut de més lluny i al vehicle més ben conservat o restaurat, així com altres distincions.

Notícies relacionades

Igualada Comerç destaca que aquest tipus d'iniciatives formen part de la voluntat de l'entitat de dinamitzar tota la ciutat i aprofitar els grans esdeveniments per donar visibilitat al comerç local.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
  2. La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
  3. Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
  4. Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
  5. L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
  6. El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
  7. L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'
  8. Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els seus controls a la carretera: "A la que portes deu minuts tothom s'avisa"

Un centenar de cotxes clàssics ompliran Igualada en la trobada pels amants del motor històric

Un centenar de cotxes clàssics ompliran Igualada en la trobada pels amants del motor històric

Un ferit crític en l'incendi d'una furgoneta en un càmping de Santa Susana

Un ferit crític en l'incendi d'una furgoneta en un càmping de Santa Susana

Copernicus alerta que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024

Copernicus alerta que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024

Traslladat a l'hospital un treballador intoxicat a la deixalleria de Puigcerdà

Traslladat a l'hospital un treballador intoxicat a la deixalleria de Puigcerdà

Almenys 35 ferits, quatre de molt greus, en el xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a Lleida

Almenys 35 ferits, quatre de molt greus, en el xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a Lleida

La Catalunya Central es lleva olorant el fum d'un incendi de l'Aragó

La Catalunya Central es lleva olorant el fum d'un incendi de l'Aragó

Vigila on inverteixes: Carlos Galán explica per què comprar una casa a la platja o a la muntanya pot ser un error financer

Vigila on inverteixes: Carlos Galán explica per què comprar una casa a la platja o a la muntanya pot ser un error financer

Debat al Solsonès: una economia social i solidària des dels pobles

Debat al Solsonès: una economia social i solidària des dels pobles
Tracking Pixel Contents