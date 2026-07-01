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Èxit de participació en el taller intensiu de pòdcast per a joves d'Igualada

Joves d'entre 12 i 20 anys formaran part d'una proposta oferta per l'Ajuntament d'Igualada a través del projecte Barris i Comunitats, que enguany recuperarà la memòria històrica del barri de la Font Vella

Taller de pòdcast per a joves centrat en recuperar la memòria històrica del barri de la Font Vella

Taller de pòdcast per a joves centrat en recuperar la memòria històrica del barri de la Font Vella / Ajuntament d'Igualada

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Regió7

El taller intensiu de pòdcast que ofereix l'Ajuntament d'Igualada a través del projecte Barris i Comunitats, ha obtingut una resposta excel·lent omplint totes les places disponibles. La iniciativa, oferta per a joves d'entre 12 i 20 anys es durà a terme a les instal·lacions de La Kaserna.

Del 6 al 17 de juliol, de dilluns a divendres, en horari de 9:30 h a 13:30 h, els i les joves participants s’endinsaran de forma totalment pràctica i lúdica en el món de la comunicació digital i la creació de continguts sonors.

La regidora d’Infància i Centres Cívics, Patrícia Illa, ha destacat que es tracta d’una activitat que vol “oferir als joves un espai d’expressió propi on puguin aprendre a modular la seva veu, fer entrevistes, estructurar guions i inventar històries. A més del vessant tècnic i creatiu, la iniciativa posa l’accent en el treball en equip i la cooperació”.

Enguany Illa ha remarcat que “el pòdcast se centrarà a recuperar la memòria històrica del barri de la Font Vella amb entrevistes a diversos protagonistes que de sempre han estat implicats en els actes, festes i celebracions que s’hi han fet”.

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Aquesta activitat és una proposta impulsada pel projecte Barris i Comunitats de l'Ajuntament d'Igualada, i compta amb la col·laboració d'IGD Jove, la xarxa de Centres Cívics i el suport de la Diputació de Barcelona. Davant l’èxit absolut de la convocatòria, el consistori valora molt positivament l'interès del teixit jove de la ciutat per trobar nous espais d'expressió cultural i creació digital.

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Èxit de participació en el taller intensiu de pòdcast per a joves d'Igualada

Èxit de participació en el taller intensiu de pòdcast per a joves d'Igualada

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