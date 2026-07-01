'Habilitar el meu cos' l'exposició que visibilitza la violència simbòlica a Copons
La mostra convida a reflexionar sobre la pressió estètica, la violència simbòlica i la diversitat corporal a través de l'obra de Yolanda Domínguez
Regió7
La Sala Polivalent de Copons acull 'Habilitar el meu cos', un recull de fotografies de l’artista i comunicadora visual Yolanda Domínguez. La mostra, que es podrà visitar de l'1 al 22 de juliol; tracta sobre la violència estètica imposada per la indústria del consum, els mitjans de comunicació i les empreses audiovisuals, i el seu impacte en la percepció i l’autoestima de les dones.
L'objectiu de l'exposició és visibilitzar la violència simbòlica que es transmet a través de la cultura i com aquesta determina què es considera normatiu, acceptat o desitjable, normalitzant uns cànons i excloent-ne d’altres. Tanmateix, les imatges van acompanyades de textos explicatius que amplien el debat i aporten eines per combatre la pressió estètica i fomentar una relació més saludable amb el mateix cos.
A més, es complementa amb un taller de l’entitat Candela que promou una representació diversa dels cossos i actituds femenines, trencant amb estereotips i oferint referents positius que fomenten l’autoacceptació i la tolerància a la diversitat de talles, trets i edats.
L’artista vol fer reflexionar sobre la influència de les xarxes socials com a nou espai de pressió estètica, especialment en nenes i adolescents, a través de fenòmens com els filtres, els likes i les rutines de bellesa prematures, i proposa nous imaginaris visuals mitjançant sis retrats de dones alliberades d’estereotips, que mostren cossos naturals, segurs i poderosos, reivindicant la bellesa en totes les seves formes.
Nou cicle d’exposicions itinerants
Aquesta mostra forma part de la reactivació, per part de l’Àrea de Feminismes i Igualtat, del projecte d’exposicions itinerants per sensibilitzar la ciutadania sobre feminismes i igualtat mitjançant un llenguatge artístic, atractiu i accessible per a tothom. A més, es conceben com un recurs per als ajuntaments disponibles a través del Catàleg de Serveis. Aquest any es preveu que l’exposició faci itinerància per una vintena de municipis de la demarcació.
‘Habitar el meu cos’ és la primera mostra d’aquest nou cicle que ja està itinerant a la demarcació de Barcelona.
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'