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Igualada impulsa un taller de pòdcast per recuperar la memòria del barri de la Font Vella

L’activitat, adreçada a joves d’entre 12 i 20 anys i amb totes les places exhaurides, es farà a La Kaserna durant el mes de juliol

Patrícia Illa fent la presentació del taller de pòdcast

Patrícia Illa fent la presentació del taller de pòdcast / Aj Igualada

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Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament d’Igualada organitzarà aquest mes de juliol un taller intensiu de pòdcast adreçat a joves d’entre 12 i 20 anys amb l’objectiu de fomentar la creativitat i la participació juvenil a través de la comunicació digital. La proposta, impulsada pel projecte Barris i Comunitats, ha omplert totes les places disponibles abans de començar.

El taller es desenvoluparà a La Kaserna del 6 al 17 de juliol, de dilluns a divendres, en horari de 9:30 hores a 13:30 hores. Durant dues setmanes, els participants aprendran de manera pràctica a crear continguts sonors, gravar entrevistes, estructurar guions i desenvolupar històries pròpies en format pòdcast. La regidora d’Infància i Centres Cívics, Patrícia Illa, ha destacat que la iniciativa vol oferir als joves “un espai d’expressió propi” on puguin experimentar amb la veu, la narració i la comunicació, alhora que es treballen habilitats com la cooperació i el treball en equip.

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La principal novetat d’aquesta edició és que el projecte se centrarà en recuperar la memòria històrica del barri de la Font Vella. Els joves participants entrevistaran persones vinculades al barri que han estat protagonistes o testimonis de les seves festes, actes i celebracions, amb la voluntat de recollir i preservar records i experiències de la vida comunitària. El taller compta amb la col·laboració d’IGD Jove, la xarxa de Centres Cívics i el suport de la Diputació de Barcelona. Des del consistori es valora molt positivament l’elevada participació i l’interès del jovent per aquest tipus de propostes vinculades a la creació digital i la cultura comunitària.

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