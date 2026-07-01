Maribel Cuadras entra al govern de l'Ajuntament d'Igualada com a relleu de l'exregidor Pere Camps
L'alcalde Marc Castells ha de fer en els propers dies una remodelació del seu equip i assignar noves responsabilitats per al darrer any de mandat
Maribel Cuadras és la nova regidora de l’Ajuntament d’Igualada en substitució de Pere Camps, del grup de Junts x Igualada que governa la ciutat amb 10 dels 21 regidors del ple. Cuadras ja havia format per del grup de l’alcalde Marc Castells en el període 2015-2019. Aleshores, el grup es va presentar sobre el paraigua de CiU i va ser responsable d'ensenyaments artístics, un món que s'adequa amb la part del seu perfil menys professional. Oficialment ha entrar al govern en el darrer ple del mes de juny, celebrat dimarts al vespre, però, de moment, encara no té assignada una tasca de responsabilitat del govern.
Està casada i té dos 2 fills. És enginyera tècnica química industrial, té un màster de direcció de producció i un altre de curtits. I actualment treballa en el sector químic. Es declara una apassionada de la música, la pintura, la lectura, la seva ciutat i els gossos.
En les darreres eleccions municipals del 2023, Cuadras ocupava el lloc número 12 de la llista de Marc Castells. Ara, tornarà a l’Ajuntament d’Igualada després de l’adeu del regidor Pere Camps, el passat 29 d’abril, que va deixar les responsabilitats a l’Ajuntament per motius personals. El número 11 de la llista de Junts era el metge i exregidor Fermí Capdevila, però ha renunciat a l’acta i, per tant, la següent en l’ordre de la candidatura era la número 12, Maribel Cuadras. Ara, al ple hi ha dos representants públics amb el mateix cognom, Jordi i Maribel Cuadras. Defensaran, però, colors i interessos diferents, ja que Jordi Cuadras representa Igualada Som-hi (PSC).
El regidor Pere Camps i Oviedo va renunciar a l’acta de regidor a l’Ajuntament d’Igualada. Camps havia estat 11 anys regidor de govern, un home de màxima confiança de l’alcalde Marc Castells. Va entrar a l’Ajuntament coincidint amb la seva jubilació laboral i ara ja té 75 anys (aquest any en fa 76). Camps va explicar a aquest diari en el moment de deixar el càrrec municipal que havia arribat el moment d’abandonar la política i pensar en els projectes personals.
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'