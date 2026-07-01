La policia d'Igualada vetllarà per la seguretat en grans esdeveniments amb drons
El nou sistema està en fase pilot, durant un any, però es farà servir per primera vegada durant l'European Balloon Festival
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada ha creat una unitat de drons dins de la seva Policia municipal, que té com a principal finalitat el control en festes amb una gran quantitat de persones. Es tracta d'un projecte que estarà en fase de proves durant un any i que "neix com una eina estratègica de suport policial destinada a reforçar les tasques de seguretat ciutadana, la prevenció, la mobilitat i la coordinació d’operatius en grans esdeveniments", han explicat fonts municipals.
Des del consistori es destaca que aquesta iniciativa s’integra dins d’una línia de treball continuada per reforçar l’àmbit de la seguretat ciutadana. En els darrers anys, l’Ajuntament ha impulsat diverses actuacions en aquesta direcció, com ara l’ampliació de la plantilla policial, la renovació de vehicles i la incorporació de motocicletes, així com la instal·lació de sistemes de videovigilància en punts estratègics de la ciutat. També s’ha posat en funcionament una nova sala de comunicacions del 092, que millora la coordinació dels serveis d’emergència. Segons el govern municipal, la nova unitat de drons ha de permetre actuar amb més rapidesa i anticipació, especialment en moments en què la ciutat rep un elevat nombre de visitants. L’alcalde, Marc Castells, ha remarcat que "la tecnologia ha de servir per complementar la feina dels agents i millorar la gestió dels grans esdeveniments".
La regidora de Governació, Carlota Carner, ha explicat que el servei funcionarà a través d’una empresa especialitzada que treballarà de manera coordinada amb la Policia Local. Segons ha detallat, la prova servirà per obtenir dades reals sobre el funcionament del sistema i valorar la seva possible incorporació definitiva. Carner ha remarcat que es tracta d’una eina que pot aportar un suport important en la presa de decisions en temps real. El dispositiu s’estrenarà durant l’European Balloon Festival, un dels esdeveniments amb més afluència de públic a la ciutat. Durant aquests dies, l’equip tècnic s’ubicarà al Parc Central, mentre que les imatges captades pels drons es rebran directament a la sala de comunicacions de la Policia Local, permetent una visió global de la mobilitat i dels possibles punts de congestió.
Des del cos policial, el cap de la Policia Local, David Riba, ha destacat que aquesta tecnologia ja s’utilitza en altres municipis i que pot esdevenir una eina especialment útil en la gestió de l’espai públic. Els dispositius incorporen càmeres d’alta resolució, sensors tèrmics i sistemes de zoom òptic de llarg abast, que permeten obtenir imatges detallades tant de dia com de nit. Entre les principals aplicacions del sistema hi ha la vigilància preventiva d’aglomeracions, el control de perímetres en grans esdeveniments i el suport a la gestió del trànsit en punts d’entrada i sortida de la ciutat. També pot contribuir a la detecció de comportaments anòmals en espais concorreguts i facilitar la intervenció en situacions d’emergència, especialment en zones de difícil accés per als equips terrestres.
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