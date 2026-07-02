La Diputació de Barcelona destina més de 4,2 milions d’euros a la restauració del patrimoni arquitectònic de l’Anoia
Els ajuts finançaran actuacions de conservació i restauració en edificis històrics amb l'objectiu de preservar el patrimoni i potenciar-ne l'ús social, cultural i turístic
Regió7
Dinou municipis de l'Anoia es beneficiaran del Programa sectorial de restauració de patrimoni arquitectònic impulsat per la Diputació de Barcelona. La línia d'ajuts compta amb una dotació global de 27,5 milions d’euros fins a l’any 2027 i, concretament a l'Anoia, la inversió destinada és de 4.244.426,67 milions d’euros.
Els ajuts al patrimoni arquitectònic han sigut aprovats per la Diputació de Barcelona aquest mes de juny. Aquests, permetran finançar actuacions de conservació, restauració i adequació d’espais patrimonials de la comarca amb l’objectiu de garantir-ne la preservació i fomentar-ne l’ús públic com a elements de cohesió social, identitat col·lectiva i desenvolupament econòmic i turístic.
Els ajuntaments, que han demanat els ajuts, que compleixen els requisits i que els rebran són: Aguilar de Segarra; Argençola; Bellprat; El Bruc; Calaf; Calonge de Segarra; Castellfollit de Riubregós; Castellolí; Igualada; Jorba; Montmaneu; Òdena; Pujalt (Conill); Rubió; Sant Martí Sesgueioles; Santa Margarida de Montbui; Santa Maria de Miralles; Sant Pere Sallavinera i Veciana.
Les actuacions
Algunes de les actuacions que es faran són la restauració del sector nord-oest del castell de Sant Esteve a Castellfollit de Riubregós o la rehabilitació interior de l’església vella de Sant Vicenç, lluernari central i campanar a Castellolí.
“Restaurar el patrimoni arquitectònic local és fer que aquests elements que formen part de la memòria històrica d’una comunitat no es perdin i arribin en les millores condicions a les generacions futures” destaca el diputat d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, i vicepresident quart de la corporació, Marc Castells, i recorda que aquestes intervencions “esdevenen una font de desenvolupament econòmic, turístic i cultural del territori”.
El patrimoni arquitectònic i arqueològic constitueix un element clau de la identitat dels municipis. Per aquest motiu, el programa dona suport a la recuperació d’edificis singulars, castells, palaus, elements defensius, esglésies, monestirs, ponts, aqüeductes, jaciments arqueològics, jardins històrics i espais vinculats a la memòria democràtica.
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