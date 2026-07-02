El festival de globus aerostàtics celebra trenta anys amb figures singulars i un espectacle nocturn
L’European Balloon Festival d’Igualada, que tindrà lloc del 8 al 10 de juliol, reunirà una cinquantena de globus nacionals i internacionals
Igualada es prepara per tornar a omplir el cel de colors del 8 al 12 de juliol amb la 30a edició de l’European Balloon Festival (EBF), el festival de globus aerostàtics més important del sud d’Europa. Durant cinc dies, el Parc Central i diferents espais de la ciutat acolliran vols, activitats familiars, propostes culturals i espectacles per commemorar les tres dècades d’un certamen que s’ha consolidat com una de les cites més destacades del calendari festiu i esportiu igualadí.
La gran novetat d’aquesta edició és la presència de diversos globus de formes especials, que permetran veure al cel figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís. Aquests globus, molt esperats pel públic i especialment pels aficionats a la fotografia, reforçaran el caràcter festiu del festival i compartiran protagonisme amb la cinquantena d’equips participants, arribats de Catalunya, de la resta de l’Estat i de països com França, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Bulgària, Turquia, el Brasil o l’Índia.
Una altra de les estrenes serà Iglús de Llum, un espectacle nocturn que combinarà llum, música i color sobre grans iglús de vent elaborats amb teles de globus reciclades. La proposta tindrà lloc dijous al vespre al Parc Central i s’incorpora al programa amb la voluntat d’ampliar les activitats més enllà dels tradicionals enlairaments.
Pel que fa als vols, el festival mantindrà l’estructura habitual amb enlairaments al matí, a partir de 2/4 de 7, i a la tarda, a 2/4 de 8, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. El tradicional vol de ciutat de divendres al matí es farà des del Parc de l’Estació Vella, la plaça de Cal Font i el camp de vol del Parc Central. Paral·lelament, els pilots participaran en diverses proves de navegació i precisió dirigides, enguany, per Josep Maria Lladó.
Una exposició retrospectiva
La celebració del 30è aniversari també tindrà un vessant institucional i commemoratiu. Igualada rebrà una delegació de cònsols de diversos països amb vincles amb la ciutat i, dimarts, s’inaugurarà al vestíbul de l’Ajuntament una exposició retrospectiva amb imatges de les trenta edicions del festival.
L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i Ultramagic, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la col·laboració de GPU i Vitogas i la participació de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent i Anoia Balloons.
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