Igualada incrementa el suport al teixit associatiu amb 164 subvencions i 465.000 euros
Les ajudes arriben a 159 entitats, 13 més que l'any passat, i permeten l'entrada de nou associacions a les línies de finançament municipal
Regió7
L'Ajuntament d'Igualada ha aprovat les subvencions de concurrència competitiva destinades al teixit associatiu, veïnal i esportiu de la ciutat. Concretament, ha atorgat 164 subvencions amb una aportació econòmica global per part de l'Ajuntament que ascendeix a 464.980,52 euros.
La mesura s’emmarca dins de la línia estratègica municipal d’impuls, suport i reconeixement de l'activitat civil organitzada, facilitant les eines i el finançament necessaris per al desenvolupament dels seus projectes i objectius anuals. La inversió permetrà que el nombre total de perceptors se situï en 159 entitats diferents, una xifra que supera les 146 registrades l'any passat i que inclou 9 associacions noves que accedeixen per primera vegada a aquestes línies de finançament local.
“Aquest augment de xifres referma la voluntat de suport a les entitats per part del consistori, ajudant a fer possible un nombrós gruix d’activitats fruit de la implicació de moltes persones que, de forma totalment desinteressada, dediquen el seu temps i energia a les entitats” remarca el regidor d'Entitats, Miquel Vives, i continua "Des de l'Ajuntament d'Igualada tenim clar que el paper de l'administració no és altre que el d’ajudar a les entitats, facilitant al màxim tots els tràmits i donant suport i ajuda".
La transversalitat d’aquesta convocatòria es reflecteix en la participació coordinada d’un total d’11 departaments municipals, que han gestionat els recursos d’acord amb els seus respectius àmbits de competència. En concret, hi han intervingut els departaments d’Associacions de Veïns, Cooperació, Dinamització Econòmica, Joventut, Acció Social, Cultura, Igualtat, Esports, Ensenyament, Salut Pública i Sostenibilitat.
Simplificació administrativa i optimització del servei
Vives ha destacat que la incorporació de noves associacions respon a l’optimització dels processos de gestió de l'Oficina d'Entitats. El servei s’ha fixat com a objectiu prioritari reduir la burocràcia i fer més accessibles els canals d'interlocució amb la ciutadania.
Entre les accions tècniques dutes a terme per assolir aquesta fita, destaca la implementació de plantilles documentals unificades i l’assessorament personalitzat. Així mateix, es destaca el funcionament i la bona acollida de les jornades de formació de tres dies, dissenyades específicament per capacitar els gestors de les entitats en la tramitació digital i en la correcta justificació d'ajuts públics.
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