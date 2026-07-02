L'Audiència de Barcelona jutjarà demà dos casos d'agressió sexual a l'Anoia
Els fets que es jutjaran van passar l'any 2022 a Piera i el 2023 a Santa Margarida de Montbui
L'Audiència de Barcelona jutjarà aquest divendres al matí dos casos d'agressió sexual ocorreguts a l'Anoia els anys 2022 i 2023. En ambdós casos, el fiscal sol·licita per als acusats una pena superior als 10 anys.
Segons els escrits d'acusació dels fiscals, cronològicament, el primer dels casos va succeir a Piera, el 9 de gener de 2022, prop de l'ermita de la Salut. L'acusat va intentar petonejar una menor, contra la seva resistència. Després, dins d'un cotxe, li va baixar els pantalons, i va introduir els dits a la vagina de la noia, que es negava en tot moment. Per al fiscal, els fets constitueixen una agressió sexual a menor de 16 anys i demana que se'l condemni a deu anys de presó i sis més d'allunyament de la víctima. A més de 10.000 euros per dans morals. Aquest judici es farà a la secció 10a de l'Audiència.
Mentrestant, a la secció 6a s'estarà jutjant un altre cas, que segons l'escrit d'acusacions va passar el 9 d'abril de 2023 a Santa Margarida de Montbui. Aquell dia, l'acusat i una noia van sortir d'una discoteca a Igualada i van anar a un garatge a Santa Margarida. Un cop allà, la va tirar a un sofà i va començar a magrejar-la, i va acabar penetrant-la amb les mans i amb el penis, malgrat la resistència de la noia. Per aquest cas, el fiscal demana la pena de 12 anys de presó per una agressió sexual amb accés carnal. També 10 anys més d'allunyament de la víctima i una indemnització de 30.000 euros.
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