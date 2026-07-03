Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes per cultivar marihuana en una masia de l’Anoia
Van localitzar 1.276 plantes de marihuana i 49 kg de marihuana trinxada, valorada en més de 207.500 euros
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir el passat 30 de juny, dos homes de 37 i 20 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
Durant el mes d’abril, els mossos van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una masia de la Llacuna. Després de diverses setmanes d’investigació, els mossos van detectar indicis compatibles amb l’existència d’un cultiu interior intensiu de marihuana i, el passat 30 de juny al matí, es va fer una entrada i escorcoll judicial a la casa.
A la primera planta de la masia, els mossos van localitzar tres estances dedicades al cultiu amb un total de 1.276 plantes de marihuana. D’altra banda, a la planta baixa van trobar una taula amb cabdells de marihuana assecant-se, 49 kg de trinxat de marihuana distribuït en diversos sacs, 1,5 kg de cabdells i 610 euros en efectiu. A més, en un dels dormitoris es va localitzar una arma de foc.
Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior, el preu de venda a l’engròs de la droga estaria valorat en aproximadament 207.554 euros. La droga estava destinada al mercat internacional. Cada estança tenia una complexa instal·lació amb pantalles de llum, ventiladors, filtres d’olor, aire condicionat i extractors d’aire, i el subministrament elèctric estava manipulat.
Durant l’operatiu es van localitzar dos homes, que van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. En les pròximes hores, els detinguts passaran a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona