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Dos ferits en un encalçament entre dos cotxes la C-15 a Cabrera d'Anoia

L'accident ha obligat a tallar un carril i ha causat que s'alenteixi la marxa durant el tram

L'accident a la C-15 a Cabrera d'Anoia

L'accident a la C-15 a Cabrera d'Anoia / Servei Català de Trànsit

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Dues persones han resultat ferides en un accident a la C-15 aquest matí de divendres a Cabrera d'Anoia. El sinistre ha tingut lloc a les 7.42 hores, al punt quilomètric 33,3 en direcció Vilafranca. Els dos vehicles han patit un encalçament que ha causat ferides lleus als conductors dels cotxes.

L'incident ha obligat les autoritats a tallar un carril, fent passar els vehicles pel zebrat que indica el final del tram d'avançament, i ha causat que s'alenteixi la marxa.

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