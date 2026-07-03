La Torre de Claramunt celebra amb èxit els concursos de la Festa Major
Les penyes participants van mostrar una gran implicació i originalitat en els seus dissenys
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Regió7
La Torre de Claramunt
La Festa Major de La Torre de Claramunt va tornar a destacar pel seu caràcter participatiu, amb una notable implicació de la ciutadania en els diferents concursos organitzats al llarg dels dies de celebració. Les activitats van contribuir a animar la festa i a reforçar els vincles entre els veïns.
També va tenir molt bona acollida el concurs de samarretes de penyes, una de les novetats d’enguany, que va omplir els carrers de creativitat, color i identitat pròpia. Les penyes participants van mostrar una gran implicació i originalitat en els seus dissenys. Els premis van consistir en un pernil i una coca per a les propostes guanyadores.
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