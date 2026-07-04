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Crema l'abocador dels Hostalets de Pierola per segona vegada en dos dies

El foc, declarat aquest dissabte al matí, mobilitza fins a cinc dotacions de Bombers

Imatge del fum de l'abocador des del nucli d'Hostalets de Pierola

Imatge del fum de l'abocador des del nucli d'Hostalets de Pierola / Ajuntament d'Hostalets de Pierola

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Núria León

Núria León

Manresa

Un incendi al dipòsit de residus de Can Mata als Hostalets de Pierola ha obligat a mobilitzar cinc dotacions de bombers. L'avís s'ha rebut al voltant d'1/4 de 7 d'aquest dissabte al matí. Aquest foc arriba només dos dies després d'un altre en el mateix abocador fa dos dies.

Segons va informar l'Ajuntament el passat dijous a través de les seves xarxes socials, les flames van començar a les 22.30 h i en aquell cas sis dotacions van treballar per controlar l'incendi, que no va provocar ferits.

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L'incendi a l'abocador d'Hostalets de Pierola el passat dijous / Ajuntament d'Hostalets de Pierola

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En una publicació a Instagram, l'Ajuntament ha explicat que el foc podria tractar-se d'un nou focus de l'incendi de fa dos dies i que estarien relacionats. A més dels bombers, s'han enviat maquinària de gran tonatge per aportar i col·locar terres, ja que els equips d'emergència continuen treballant per sufocar les flames.

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