Crema l'abocador dels Hostalets de Pierola per segona vegada en dos dies
El foc, declarat aquest dissabte al matí, mobilitza fins a cinc dotacions de Bombers
Un incendi al dipòsit de residus de Can Mata als Hostalets de Pierola ha obligat a mobilitzar cinc dotacions de bombers. L'avís s'ha rebut al voltant d'1/4 de 7 d'aquest dissabte al matí. Aquest foc arriba només dos dies després d'un altre en el mateix abocador fa dos dies.
Segons va informar l'Ajuntament el passat dijous a través de les seves xarxes socials, les flames van començar a les 22.30 h i en aquell cas sis dotacions van treballar per controlar l'incendi, que no va provocar ferits.
Podrien estar relacionats
En una publicació a Instagram, l'Ajuntament ha explicat que el foc podria tractar-se d'un nou focus de l'incendi de fa dos dies i que estarien relacionats. A més dels bombers, s'han enviat maquinària de gran tonatge per aportar i col·locar terres, ja que els equips d'emergència continuen treballant per sufocar les flames.
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