El projecte 'Camins de Vida' passarà per Piera del 5 al 7 de juliol
La iniciativa que reivindica el valor del món pastorívol, el patrimoni dels camins ramaders i la connexió entre territori, cultura i sostenibilitat apropa el ramat al municipi
Regió7
La Vila de Piera esdevindrà un dels punts de pas de Camins de Vida 2026. La iniciativa, vinculada al món de la transhumància i als camins ramaders, arriba a la seva quarta edició reivindicant el món pastorívol. El municipi anoienc acollirà el pas del ramat del 5 al 7 de juliol amb diverses activitats per donar a conèixer la ramaderia extensiva, el pasturatge i el valor del patrimoni natural i rural del territori.
Concretament, el ramat es deixarà veure a Piera el diumenge 5 de juliol a partir de les 17 h i entrarà pel carrer Raval fins al Gall Mullat. L’organització recorda que l’hora d’arribada pot variar en funció de les circumstàncies climatològiques i del ritme del mateix ramat.
L’endemà de l’arribada, dilluns 6 de juliol, el Gall Mullat acollirà a les 10 h una activitat de pastura amb nens, oberta a la participació i sense necessitat d’inscripció prèvia.
A la tarda, les activitats es traslladaran al Casal. A les 18 h, es farà la presentació del llibre L’últim transhumant, de Jordi Romeu i Carol, amb la participació del pastor de la Fortesa Antoni Cantí. Tot seguit, a les 19 h, tindrà lloc un taller i degustació de formatges elaborats amb llet del ramat. Per participar-hi, cal fer reserva prèvia.
El pas del ramat per Piera finalitzarà el dimarts 7 de juliol, amb la sortida prevista a les 8.30 h en direcció als Hostalets de Pierola, continuant així el seu recorregut.
Amb aquesta programació, Piera se suma a Camins de Vida 2026 i convida la ciutadania a participar en una proposta que valora la transhumància, els oficis vinculats al món rural i la relació entre el ramat, el paisatge i el territori.
Camins de Vida 2026
El ramat transhumant, format per un centenar de cabres i guiat pel pastor Dani Giraldo, iniciarà el camí de pujada el 27 de juny amb un acte inaugural al Monestir de Poblet. El camí finalitzarà el 20 de juliol a Fontanals de Cerdanya, després de travessar nombrosos municipis del Penedès, l’Anoia, el Bages, el Lluçanès, el Ripollès i la Cerdanya.
L’objectiu del projecte Camins de Vida és reivindicar la transhumància, el pasturatge, la tradició i els camins ramaders, un patrimoni que no es pot perdre.
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