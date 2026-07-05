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Declarat un incendi de vegetació a la urbanització de Can Claramunt de Piera

Nou dotacions terrestres estan treballant per extingir el foc originat en una zona de vegetació forestal del carrer Ametller

En pocs minuts de diferència, s'han encès dos focs a l'Anoia, l'un a Piera i l'altre a Capellades, en uns camps propers a la C-15

Per a aqusta incidència s'han activat 9 dotacions terrestres

Per a aqusta incidència s'han activat 9 dotacions terrestres / Bombers de la Generalitat

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un incendi crema des de les 2.45 h d'aquest migdia a la urbanització Can Claramunt de Piera, en concret al carrer Ametller. Segons informen fonts de Bombers, el foc s'ha originat en un barranc on hi ha vegetació forestal. Per a aquest servei, s'han activat nou dotacions terrestres, que encara estan treballant.

Durant la tarda d'aquest diumenge s'han encès dos incendis a l'Anoia en pocs minuts de diferència. Un quart d'hora més tard que es declarés el foc de Piera, se n'ha encès un altre a Capellades, en un camp de rostoll i canyes proper a la C-15. Els Bombers continuen treballant per apagar aquest segon foc amb set dotacions terrestres i dos mitjans aeris. En aquests moments, s'estan centrant els esforços a refrescar el seu vessant dret, segons han detallat fonts oficials.

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Declarat un incendi de vegetació a la urbanització de Can Claramunt de Piera

Declarat un incendi de vegetació a la urbanització de Can Claramunt de Piera

Un incendi de vegetació crema a prop de la C-15, a Capellades

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