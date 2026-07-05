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Un incendi de vegetació crema a prop de la C-15, a Capellades

El foc, que ha començat poc després de les 3 de la tarda, afecta camps de rostoll i canyes

Un incendi de vegetació agrícola crema camps de rostolls i canyes a Capellades

Un incendi de vegetació agrícola crema camps de rostolls i canyes a Capellades

Bombers de la Generalitat

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge en un incendi de vegetació agrícola a Capellades, a prop de la carretera C-15. L'avís del foc s'ha rebut a les 15.04 hores a través del telèfon d'emergències 112. Segons han informat els Bombers, les flames afecten principalment camps de rostolls i una zona de canyes.

Per extingir l'incendi, el cos d'emergències hi ha mobilitzat set dotacions terrestres i dos mitjans aeris, que treballen conjuntament amb efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Els equips centren els esforços a estabilitzar el cap del foc, prioritzant les descàrregues d'aigua en aquest punt per evitar que l'incendi continuï avançant.

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De moment, no s'ha informat sobre l'afectació a persones o habitatges, ni tampoc sobre la superfície cremada. Les tasques d'extinció continuen en marxa.

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