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Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer

Hi ha unes 33.000 persones afectades pel foc, que ja ha afectat unes 150 hectàrees. Hauria començat a cremar cap a 2/4 de 5 de la tarda, a la carretera BV-2131

L'incendi de Carme, vist des de l'aire

L'incendi de Carme, vist des de l'aire

Agents Rurals

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Protecció Civil ha enviat una alerta de mòbil decretan el confinament de la població en una desena de municipis de l'Anoia per l'incendi que crema entre Carme i la Pobla de Claramunt. La mesura afecta unes 33.000 persones.

El foc ha començat s'ha declarat a 2/4 de 5, al voral de la carretera BV-2131, que va de Carme fins a la Pobla de Claramunt i, cap a les 7, ja ha cremat unes 150 hectàrees, segons els Agents Rurals.

Els municipis confinats són:

  • Igualada (zona sud)
  • Carme
  • Capellades
  • Castellolí
  • La Pobla de Claramunt
  • La Torre de Claramunt
  • Les Garrigues
  • Santa Margarida de Montbui
  • Vilanova del Camí

Què fer en cas d'estar confinat?

Protecció Civil demana tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats.

El fum és visible des del Bages

Alguns lectors han alertat que veuen fum a la zona de Montserrat. Consultats per aquest diari, Bombers de la Generalitat assegura que, a les 19.20 h no hi ha cap incendi actiu en aquesta zona i que el fum pot ser el generat per l'incendi de Carme.

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En aquest enllaç pots consultar l'última hora de l'incendi

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