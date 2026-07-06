Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer
Hi ha unes 33.000 persones afectades pel foc, que ja ha afectat unes 150 hectàrees. Hauria començat a cremar cap a 2/4 de 5 de la tarda, a la carretera BV-2131
Protecció Civil ha enviat una alerta de mòbil decretan el confinament de la població en una desena de municipis de l'Anoia per l'incendi que crema entre Carme i la Pobla de Claramunt. La mesura afecta unes 33.000 persones.
El foc ha començat s'ha declarat a 2/4 de 5, al voral de la carretera BV-2131, que va de Carme fins a la Pobla de Claramunt i, cap a les 7, ja ha cremat unes 150 hectàrees, segons els Agents Rurals.
Els municipis confinats són:
- Igualada (zona sud)
- Carme
- Capellades
- Castellolí
- La Pobla de Claramunt
- La Torre de Claramunt
- Les Garrigues
- Santa Margarida de Montbui
- Vilanova del Camí
Què fer en cas d'estar confinat?
Protecció Civil demana tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats.
El fum és visible des del Bages
Alguns lectors han alertat que veuen fum a la zona de Montserrat. Consultats per aquest diari, Bombers de la Generalitat assegura que, a les 19.20 h no hi ha cap incendi actiu en aquesta zona i que el fum pot ser el generat per l'incendi de Carme.
En aquest enllaç pots consultar l'última hora de l'incendi
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès