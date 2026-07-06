Els Bombers, preocupats perquè l'incendi de l'Anoia no creui la C-37: "Si ho fa, se'ns complicarà força més l'escenari"
Diversos alcaldes de la zona afectada segueixen l'operatiu des del centre de control, on s'ha demanat a la població que es mantingui confinada
ACN
El coordinador de l'operatiu de l'incendi de l'Anoia, Joan Rovira, ha explicat que el foc ha arrencat amb "molta intensitat i virulència" i ha afegit que en aquests moments els efectius d'emergència estan centrant els esforços en evitar que el flanc dret de l'incendi traspassi la carretera C-37. "Si aconsegueix traspassar la carretera perquè es generen molts focus secundaris se'ns complicarà força més l'escenari", ha advertit el comandament dels Bombers. En aquest sentit, Rovira ha dit que està sent un incendi "complicat" i que té "afectació a cases i indústries".
Diversos alcaldes de municipis de l'Anoia afectats s'han desplaçat fins al centre de control que s'ha muntat al municipi de la Torre de Claramunt. L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha explicat que al seu municipi han cremat, com a mínim, tres indústries, tot i que assegura que encara s'ha de fer una avaluació dels danys. En aquest sentit, Trucharte ha demanat a la població que segueixin les ordes dels cossos d'emergència i es mantinguin confinats a casa seva fins a nou avís.
Per la seva banda, l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, ha dit que la part més afectada del seu municipi ha estat el barri de les Garrigues, en què pot haver-hi algunes cases afectades. "El foc ha entrat de ple dins del barri i els Bombers han hagut d'evacuar una part del barri i la resta l'han confinat", ha assegurat l'alcalde. També ha relatat que el foc ha arribat "a tocar" de les cases del nucli antic, però "sembla que no hi ha hagut afectacions personals". Mabras ha dit que el foc també podria haver afectat el castell de Claramunt.
De moment, no es preveu muntar cap centre on allotjar veïns, ja que, tal com han indicat els alcaldes i des del cos de Bombers, l'ordre és de confinament i no d'evacuació.
Els Bombers hi treballen amb 26 dotacions, tres de les quals aèries. S’hi estan destinant esforços especialment al flanc esquerre de l’incendi, que s’ha iniciat en una zona agrícola, però que també crema superfície forestal. El foc ja afecta 225 hectàrees, un 70% forestals, un 25% agrícoles i un 5% urbanes.
La C-15 està tallada entre la Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt, i la BV-2131 també ho està entre la Pobla i Carme.